Gmunden lädt zum “Aktionstag GemeindeRAD” am 23. 4.

Der Mobilitätsausschuss ruft am Samstag, 23. April, allen zu: “Auf die Räder, fertig, los!”

Pre­mie­re für einen Akti­ons­tag rund ums Rad­fah­ren: Die Mög­lich­keit zu einem Früh­jahrs-Check des eige­nen Fahr­ra­des, Kauf-Bera­tung, Spe­cial Bikes, Test­fahr­ten, eine Stern­fahrt, ein Kin­der-Geschick­lich­keits­fah­ren, Show Acts und Anre­gun­gen für beson­ders schö­ne Rad-Aus­flü­ge und MTB-Tou­ren erwar­ten einen.

Die Idee eines Akti­ons­ta­ges rund ums Fahr­rad ist nicht neu, aber für die Pre­mie­re des “Gemein­de­Rad” in Gmun­den hat der Mobi­li­täts­aus­schuss ein beson­ders ein­la­den­des Ange­bot ausgearbeitet.

Die Stadt­ge­mein­de hat in den letz­ten Jah­ren ihre Rad­we­ge saniert, ver­bes­sert und aus­ge­wei­tet, nach Alt­müns­ter hin, der Lokal­bahn ent­lang Rich­tung Engel­hof oder mit einem Rad­strei­fen auf der Nordumfahrungsbrücke.

Ihr geht es aber auch dar­um, so rich­tig Lust aufs Rad­fah­ren zu machen. Das wird an die­sem Sams­tag der Fall sein. Am bes­ten wird es sein, wenn die gan­ze Fami­lie an die­sem Sams­tag auf den “Rad­haus­platz” radelt. Meh­re­re Gmund­ner Händ­ler und Ser­vice­be­trie­be wer­den dort ihr Sor­ti­ment und die Neu­hei­ten die­ses Früh­lings zur Schau stel­len und auch Pro­be­fahr­ten anbieten.

Man wird Spe­zi­al­rä­der sehen. Kin­der dür­fen sich dar­auf freu­en, ihr Kön­nen und Balan­ce­ge­fühl auf einem Geschick­lich­keits­par­cours unter Beweis zu stellen.

Jeder und jede kann sich einer Stern­fahrt anschlie­ßen, die an die­sem Tag aus meh­re­ren Rich­tun­gen nach Gmun­den führt, oder mit Klaus Huf­nagl, dem Fahr­rad­be­auf­trag­ten von Gmun­den, Untern Stein radeln.

Der Tou­ris­mus­ver­band Traun­see-Alm­tal macht einem bei sei­nem Stand die schöns­ten Rad- und Moun­tain­bi­ketou­ren der Regi­on schmackhaft.

Tri­al Bike-Akro­bat aus Gmunden

Für zwei spek­ta­ku­lä­re Show Acts beim GEMEIN­DE­RAD kommt der Medi­zin­stu­dent Emil Neu­hau­ser (Fotos) in sei­ne Hei­mat­stadt zurück. Der 22-Jäh­ri­ge ist im Gmund­ner Ver­ein Bike Tri­al Salz­kam­mer­gut groß gewor­den. Er gehört seit 2018 dem Bike Tri­al Natio­nal­team an und wird nach einer durch Coro­na und eine Ver­let­zung beding­ten Pau­se im Juli wie­der bei der Staats­meis­ter­schaft in sei­nem Stu­di­en­ort Graz antre­ten. (https://www.instagram.com/emilneuhauser)

Sams­tag, 23. 4., 9 — 16 Uhr

Rat­haus­platz, frei­er Eintritt

11.00 Uhr – Ein­tref­fen der Rad-Stern­fahrt nach Gmun­den auf dem Rathausplatz

11.05 Uhr – Begrü­ßung durch Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf,

offi­zi­el­le Eröff­nung und Ver­lo­sung der Tombola

11.15 Uhr – 1. Show Act von Emil Neuhauser

13.30 Uhr – 2. Show Act von Emil Neuhauser