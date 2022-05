Motorradlenker bei Unfall über Motorhaube geschleudert

Ein Motor­rad­len­ker wur­de am Sams­tag bei einem Abbie­ge­ma­nö­ver über die Motor­hau­be eines Autos geschleu­dert und verletzt.

Eine 51-Jäh­ri­ge aus Nie­der­ös­ter­reich war mit ihrem PKW am 30. April 2022 gegen 15:05 Uhr auf der Gemein­de­stra­ße Am Anger im Gemein­de­ge­biet von Nuß­dorf am Atter­see unter­wegs. Trotz Vor­schrifts­zei­chen “Ein­bie­gen nach links ver­bo­ten” woll­te sie beim Haus Dorf­stra­ße 42 nach links in die B151 Atter­see Stra­ße ein­bie­gen. Zur sel­ben Zeit lenk­te ein 59-jäh­ri­ger unga­ri­scher Staats­bür­ger aus dem Bezirk Gmun­den sein Motor­rad auf der B151 Atter­see Stra­ße Rich­tung Unter­ach am Attersee.

Kol­li­si­on an unüber­sicht­li­cher Kreuzung

Im unüber­sicht­li­chen Kreu­zungs­be­reich kam es zu einer Kol­li­si­on der bei­den Fahr­zeu­ge. Dabei wur­de der 59-Jäh­ri­ge von sei­nem Motor­rad über die Motor­hau­be des PKW geschleu­dert und kam auf der Stra­ße zum Lie­gen. Der Mann wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert, berich­tet die Polizei.