Ostern am BG/BRG Bad Ischl

Der letz­te Schul­tag vor den Oster­fe­ri­en stand am BG/BRG Bad Ischl ganz im Zei­chen (vor)österlicher Aktivitäten.

Für die Unter­stu­fe gab es einen stim­mungs­vol­len Got­tes­dienst in der Stadt­pfarr­kir­che mit dem Mot­to „neu­es Leben“, gestal­tet von den Reli­gi­ons- und Musik­lehr­kräf­ten­lehr­kräf­ten mit ihren 2. Klas­sen und unter­malt von einem Schüler:innenchor. Im Rah­men der Got­tes­dienst­fei­er wur­den u.a. Samen­kör­ner gepflanzt, die nun in im Werk­un­ter­richt her­ge­stell­ten, töner­nen Blu­men­trö­gen in den Klas­sen gepflegt wer­den. Alle sind gespannt, welch „neu­es Leben“ hier zum Vor­schein kom­men wird!

Im Anschluss fand in der Schu­le unter tol­ler Stim­mung eine Eier-Chal­len­ge für alle Klas­sen statt. In span­nen­den Peck-Wett­kämp­fen wur­de jeweils das stärks­te Ei der Unter- und Ober­stu­fe ermit­telt. In einem zwei­ten Bewerb fand die Prä­mie­rung der schöns­ten Oster­ei­er jeder Schul­stu­fe statt. Jede:r Gewinner/in erhielt eine Urkun­de und einen Preis. Und so gehen nun alle beschwingt in die Oster­fe­ri­en hinein.