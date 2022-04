Protestaktion in der Traunsteinstraße

Natur­freun­de, Alpen­ver­ein, die bei­den Hüt­ten­wir­te und die Wirts­leut mit Per­so­nal von der „Moar­alm“ gin­gen am Sonn­tag aus Pro­test auf die Stra­ße, um Ihrem Unmut kund­zu­tun! „Wir haben noch Eier und kei­ne fau­len Aus­re­den“ lau­te­te das Mot­to der Pro­test­ak­ti­on in der Traunsteinstrasse.

Das Ver­kehrs­kon­zept in der Traun­stein­stra­ße und die Kos­ten am Umkehr­platz waren der Anstoß. Man for­dert einen täg­li­chen Shut­tle­dienst, ent­we­der per Bus oder Schiff zu einem ver­nünf­ti­gen Preis. Außer­dem die Aner­ken­nung des Kli­ma­ti­ckets, die Ver­kehrs­be­ru­hi­gung durch Ein­füh­rung von mode­ra­ten Park­ge­büh­ren in der Traun­stein­stra­ße und dem Umkehr­platz sowie ein Fahrradverleih.

Wei­ters soll mit Anrai­nern, Poli­tik, alpi­nen Ver­ei­nen, der Wirt­schaft, dem Tou­ris­mus und den Hüt­ten­wir­ten ein ver­nünf­ti­ges Ver­kehrs­kon­zept aus­ge­ar­bei­tet wer­den. „Die Stadt­po­li­tik rühmt sich mit der Sanie­rung des Mies­wegs, aber Wan­de­rer und Aus­flüg­ler wol­len wir hier nicht, das passt nicht!“ so einer der Sprecher.

„Her mim Fair­kehr“ und „Nah­erho­lung muss leist­bar blei­ben“ war auf den Tafeln zu lesen. So kann man nur hof­fen, dass man sich besinnt und an den Ver­hand­lungs­tisch zurück­kehrt, um die Situa­ti­on für alle Betei­lig­ten zu ver­bes­sern und Ent­schei­dun­gen kor­ri­giert, bzw. abän­dert und ergänzt.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at