SPG muki Ebensee lädt zu letztem Heimspiel der Saison am Sa., 23. April-Platz in der oberen Tabellenhälfte

Das jun­ge Bun­des­li­ga-Team der SPG muki Eben­see hat sich in der 2. Tisch­ten­nis-Bun­des­li­ga bis­lang wacker geschlagen.

Vier Run­den vor Schluss ran­gie­ren die Eben­seer auf Rang sie­ben. „Auch Füh­rungs­spie­ler Ivan Kara­bec, unse­re ‚tsche­chi­sche Loko­mo­ti­ve‘, ist mit der Per­for­mance sei­ner jun­gen Team­kol­le­gen sehr zufrie­den“, weiß Sek­ti­ons­lei­ter Her­bert Ried­ler. Der Paralym­pics-Sie­ger von Syd­ney avan­cier­te in Eben­see zu einem Publi­kums­lieb­ling. Ein Juwel haben die Eben­seer mit dem 12-jäh­ri­gen Ben­ja­min Gir­lin­ger in ihren Rei­hen, der sich nach inter­na­tio­na­len Erfol­gen in der aktu­el­len U13-Welt­rang­lis­te auf Platz drei (!) befin­det. Bei den ÖM U15 in Salz­burg im März räum­te er zudem mit Part­ne­rin Celi­ne Pan­hol­zer den Mixed-Titel ab. Das Trio kom­plett macht der 16-jäh­ri­ge Lukas Stü­ger. „Lukas meis­tert den Spa­gat zwi­schen Lehr­be­ruf und Trai­ning rich­tig gut“, erklärt Ried­ler. Der jun­ge Eben­seer trug mit elf Sie­gen wesent­lich zur guten Plat­zie­rung des Teams bei. Mit dem 12-jäh­ri­gen Tobi­as Tisch­ber­ger steht ein wei­te­res Talent vor dem Sprung in das A‑Team.

Am Sams­tag, 23. April 2022 (Beginn: 15 Uhr) trifft die SPG muki Eben­see auf Titel­aspi­rant Gun­trams­dorf. Es ist die letz­te Gele­gen­heit das Eben­seer Team in der lau­fen­den Meis­ter­schaft anzufeuern.