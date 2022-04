Unterricht außerhalb der Schulmauern-Auseinandersetzung mit Kunst vor dem Original

Also eigent­lich habe ich mir den Tag im Muse­um schlim­mer vor­ge­stellt!“ – Als Lehr­per­son neh­men wir die­sen Satz mal als posi­ti­ve Ansage.Welche Vor­stel­lung haben so vie­le Per­so­nen, vor allem Jugend­li­che, von einem Muse­ums­be­such? Ist das wirk­lich nur lang­wei­lig, oder kann es durch­aus auf­schluss­reich, unter­halt­sam, lus­tig und lehr­reich sein? Vie­le Schü­le­rIn­nen der 6B des BG/BRG Bad Ischl, die mit ihren Leh­re­rin­nen Mag. Guten­brun­ner und Mag. Schwendt­ner den Unter­richt außer­halb der Schul­mau­ern genos­sen, waren dann doch posi­tiv überrascht.

Auf abwechs­lungs­rei­che Art und Wei­se, kann so ein Aus­flug ins Kunst­mu­se­um durch­aus span­nend wer­den. Inter­ak­ti­ve Aus­ein­an­der­set­zung mit Kunst­wer­ken und dem Leben einer Künst­le­rin stan­den am Vor­mit­tag am Pro­gramm. Die Schü­le­rIn­nen waren ange­hal­ten, sich mit spe­zi­fi­schen Fra­gen den Bil­dern zu nähern, und sich unter ande­rem auch indi­vi­du­ell mit den Arbei­ten auseinanderzusetzen.

Nach einer 2stündigen Pau­se bei strah­len­dem Son­nen­schein, die zum Bum­meln und gemüt­li­chen Essen im Zen­trum von Linz dien­te, wid­me­ten sich die Schü­le­rIn­nen dem zwei­ten Block des Tages. Auf spie­le­ri­sche und inter­ak­ti­ve Art und Wei­se wur­den unter­schied­li­che Kunst­wer­ke der Moder­ne betrach­tet. Die Erkennt­nis, dass es bei Kunst­be­trach­tung nicht um „gefällt mir – gefällt mir nicht“ geht, son­dern um den Ver­such, etwas ver­ste­hen zu wol­len, dahin­ter zu bli­cken und Genaue­res über die Ent­ste­hung des Wer­kes und die Hin­ter­grün­de zu erfah­ren, wur­de zum Teil gewon­nen. Auch, wel­che Geschich­te ein Bild erzäh­len kann und dass es lus­tig wird, die Sto­ry zu impro­vi­sie­ren, oder auch her­aus­for­dernd, Bil­der genau­er zu stu­die­ren und zu skizzieren.

Alles in allem war der Tag in Linz eine tol­le Abwechs­lung zum Unter­richt im täg­lich gewohn­ten Schul­ge­bäu­de und alle freu­en sich auf den nächs­ten Aus­flug im Rah­men des Unter­richts – womög­lich auch wie­der in ein Muse­um? – Wer weiß.