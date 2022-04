Vortrag Dr. in Adelheid Kastner- 21. April Kongresshaus Bad Ischl

Das Frau­en­haus Salz­kam­mer­gut freut sich sehr, dass sie Frau Dr.in Adel­heid Kas­t­ner für einen Vor­trag gewin­nen konn­ten. Sie ist Fach­ärz­tin für foren­si­sche Psych­ia­trie und Neu­ro­lo­gie und Pri­mar­ärz­tin am Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum in Linz.

In ihrem im ver­gan­ge­nen Herbst erschie­ne­nen Buch “Dumm­heit” — momen­tan Platz 1 auf den Best­sel­ler­lis­ten der Kate­go­rie „Sach­buch” — beschäf­tigt sie sich mit die­ser und deren Ursa­chen. Die brei­te­re Öffent­lich­keit kennt Frau Kas­t­ner seit dem Fall „Fritzl” bzw .der „Cau­sa Kremsmünster”.In ihrem Vor­trag wird Frau Kas­t­ner unter ande­rem durch die Beleuch­tung der psy­cho­lo­gi­schen Hin­ter­grün­de ein Ver­ständ­nis dafür schaf­fen, war­um es Frau­en schwer­fällt, aus Gewalt­be­zie­hun­gen aus­zu­stei­gen bzw. aus wel­chen Grün­den sie in die­se zurück­keh­ren. Außer­dem soll der Vor­trag betrof­fe­nen Frau­en Mut machen, den ers­ten Schritt in ein selbst­be­stimm­tes und gewalt­frei­es Leben zu wagen.Darüber hin­aus wird Frau Kas­t­ner aus ihrem brei­ten Erfah­rungs­schatz berich­ten und so sowohl für Frau­en als auch Män­ner einen inter­es­san­ten und kurz­wei­li­gen Abend gestalten.

Der Erlös die­ser Cha­ri­ty — Ver­an­stal­tung geht direkt an den Ver­ein „Frau­en­haus Salz­kam­mer­gut” und unter­stützt somit den unmit­tel­ba­ren Auf­bau des Frauenhauses.

Don­ners­tag, 21. April 2022

Kon­gress­haus Bad Ischl (Klei­ner Saal)

Ein­lass: 19 :00 Fin­ger­food und Getränke

Beginn: 19:30

Ein­tritt: frei­wil­li­ge Spenden

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt Frau­en­haus Salzkammergut

www.frauensicht.at