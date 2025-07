Nach acht Jah­ren an der Spit­ze des BG/BRG Bad Ischl ver­ab­schie­det sich Direk­to­rin OStR. Mag. Gise­la Dau­cher in den Ruhe­stand. In die­ser Zeit hat sie die Schu­le nicht nur gelei­tet, son­dern sie mit Weit­blick, Mut und Herz­blut weiterentwickelt.

Mit ihr ver­lässt nicht nur eine erfah­re­ne Schul­ma­na­ge­rin die Büh­ne, son­dern auch eine lei­den­schaft­li­che Päd­ago­gin, Gast­ge­be­rin und Impuls­ge­be­rin. Unter ihrer Lei­tung wur­de die Ober­stu­fe im MOVE-Sys­tem neu gestal­tet und damit für die Schüler:innen attrak­ti­ver und indi­vi­du­el­ler erleb­bar. Dass sie päd­ago­gi­sche Lei­den­schaft mit Humor ver­bin­den konn­te, zeig­te sich auch in klei­nen Ges­ten – zum Bei­spiel als sie beim Matu­ra­streich spon­tan mit einer Was­ser­pis­to­le den Abschluss der Maturant:innen auf unver­gess­li­che Wei­se „besie­gel­te“.

Beson­de­res Augen­merk leg­te Gise­la Dau­cher stets auf offe­nes und pro­jekt­ori­en­tier­tes Ler­nen. Fächer­über­grei­fen­des Arbei­ten, Eigen­ver­ant­wor­tung und Krea­ti­vi­tät waren zen­tra­le Bau­stei­ne ihrer Visi­on von Schu­le. Auch The­men wie Mob­bing­prä­ven­ti­on und digi­ta­le Kom­pe­tenz fan­den unter ihrer Lei­tung ver­stärkt ihren Platz im Schulalltag.

Mit dem Abschied von Gise­la Dau­cher endet eine prä­gen­de und erfolg­rei­che Pha­se für das BG/BRG Bad Ischl. Die Schul­ge­mein­schaft dankt ihr für ihr uner­müd­li­ches Enga­ge­ment und wünscht ihr für den neu­en Lebens­ab­schnitt alles erdenk­lich Gute.