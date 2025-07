Am Sams­tag­nach­mit­tag muss­te die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Mit­ter­wei­ßen­bach erneut zu einem Motor­rad­un­fall im Wei­ßen­bach­tal aus­rü­cken. Die Unfall­stel­le bei Kilo­me­ter 11 der B153 ist den Ein­satz­kräf­ten mitt­ler­wei­le nur all­zu gut bekannt. Ein Motor­rad kol­li­dier­te mit einem Fel­sen – der Len­ker wur­de ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht.

Unfallstelle bekannt aus früheren Einsätzen

Am Sams­tag, den 5. Juli 2025, um 15:38 Uhr wur­de die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Mit­ter­wei­ßen­bach zu einem Ver­kehrs­un­fall auf der B153 alar­miert. Der Unfall ereig­ne­te sich bei Kilo­me­ter 11 im Wei­ßen­bach­tal – einer Kur­ve, die den Feu­er­wehr­kräf­ten bereits bekannt ist. Es war bereits der fünf­te Ein­satz in die­ser Sai­son an exakt der­sel­ben Stelle.

Motorrad prallte gegen Felsen

Ein Motor­rad­fah­rer kam in der Kur­ve von der Stra­ße ab und prall­te gegen einen Fel­sen. Die Ret­tung über­nahm die medi­zi­ni­sche Erst­ver­sor­gung des Ver­un­fall­ten und brach­te ihn zur wei­te­ren Behand­lung ins Kran­ken­haus. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Mit­ter­wei­ßen­bach sicher­te die Unfall­stel­le, rei­nig­te die Fahr­bahn und stell­te das beschä­dig­te Motor­rad auf einem nahe­ge­le­ge­nen Park­platz ab.

Kontrolle auf Umweltschäden

Abschlie­ßend kon­trol­lier­ten die Kame­ra­den die Unfall­stel­le auf mög­li­che Umwelt­schä­den, bevor sie wie­der ins Feu­er­wehr­haus ein­rück­ten. Im Ein­satz stan­den acht Feu­er­wehr­leu­te mit zwei Fahr­zeu­gen (KLF und LAST), sowie Ret­tung und Polizei.

Quel­le: FF Mitterweißenbach