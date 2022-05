Altmünsters Fußballerinnen “drehten” das Ergebnis vom vorigen Wochenende!

Mit 4:2 (2:0) setz­ten sich am ver­gan­ge­nen Sams­tag den 30.April die FCA-Kicke­rin­nen in der Lan­des­li­ga gegen den LSC Linz durch.

Mit einem plat­zier­ten Flach­schuss brach­te Sarah Stelz­ham­mer die Gast­ge­be­rin­nen in der 11. Minu­te in Füh­rung, nach wei­te­ren Dau­er­an­grif­fen der Heim­elf setz­te ihre Schwes­ter Sophie den Ball aus grö­ße­rer Ent­fer­nung in der 20. Minu­te in die Maschen. Nach einem Stan­gen­schuss von Stef­fi Pesen­dor­fer mel­de­ten sich die Gäs­te in der 34. Minu­te, als Sabri­na Kili­an die Kugel knapp am rech­ten lan­gen Tor­eck vor­bei­zog. Nun ging auch der LSC mehr in den Angriff, bis zur Pau­se änder­te sich an der zwei-Tore-Füh­rung der Hei­mi­schen nichts.

4 Tref­fer im 2. Spielabschnitt

In der 50.Minute setz­te Eve­lyn Kar­lin­ger einen Frei­stoß zum 3:0 ins Netz, ehe Anna-Maria Lehofer in der 55. Minu­te auf 1:3 ver­kür­zen konn­te. . Sarah Stelz­ham­mer erhöh­te in der 68. Minu­te auf 4:1, Vero­ni­ka Nobis kor­ri­gier­te den End­stand in der 85. Minu­te noch auf 4:2.

Mit dem­sel­ben Ergeb­nis war Alt­müns­ter in der Vor­wo­che aus­wärts dem TSV Ottens­heim unter­le­gen und konn­te dies­mal mit dem „Drei­er“ zufrie­den sein. Um aller­dings in den bei­den Aus­wärts­spie­len in Win­disch­gars­ten und Dorf/Pram sowie im Heim­spiel bestehen zu kön­nen, bedarf es einer wei­te­ren Leis­tungs­stei­ge­rung. Erfreu­lich für Chef­trai­ner Phil­ipp Kar­lin­ger: die ver­letz­te Regis­seu­rin Julia Spiess­ber­ger hat nach Kreuz­band­ope­ra­ti­on mit leich­tem Lauf­trai­ning begon­nen und assis­tier­te dem Schi­ri an der Linie.

Die Lin­ze­rin­nen waren mit einem 12-er Kader und dezi­miert ange­reist, da etli­che Leis­tungs­trä­ge­rin­nen beruf­lich ver­hin­dert waren.