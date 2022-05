Feuerwehrkommandant der FF Bad Goisern feierte „Runden“

Gün­ter Rai­ner, Kom­man­dant der FF Bad Goi­sern, beging die­ser Tage sei­nen 60. Geburtstag.Als „Lang­zeit-Kom­man­dant“ ist der Jubi­lar aktu­ell im 25. Jahr in sei­nem Amt, war lan­ge Zeit Pflicht­be­reichs-Kom­man­dant von Bad Goi­sern und hat­te auch ver­ant­wor­tungs­vol­le Funk­tio­nen in über­ört­li­chen Feu­er­wehr­be­rei­chen innegehabt.

Aber auch bei der Bür­ger­mu­sik-Kapel­le Bad Goi­sern hat­te der jung­ge­blie­be­ne Sech­zi­ger durch sein Orga­ni­sa­ti­on­ge­schick vie­ler­lei Funk­tio­nen beklei­det. So durf­te es dann auch nicht wun­dern, dass kürz­lich zahl­rei­che Gra­tu­lan­ten aus dem Feu­er­wehr- und Bür­ger­mu­sik-Kreis der Ein­la­dung zu sei­ner Geburts­tags­fei­er gefolgt waren.

Ein Bil­der-Rück­blick erin­ner­te an den Beginn sei­ner Feu­er­wehr-Kar­rie­re, prä­gen­de Ein­sät­ze und umge­setz­te Groß-Pro­jek­te wie Fahr­zeug­be­schaf­fun­gen und den Bau des Sicher­heits­zen­trums. In gesel­li­ger Run­de, musi­ka­li­scher Umrah­mung und kuli­na­ri­schen Lecker­bis­sen wur­de der Jubi­lar an die­sem Abend gebüh­rend gefeiert.