Gleichenfeier für den Kindergarten Laakirchen

Am 11. Mai 2022 lud Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger zur Glei­chen­fei­er beim Kin­der­gar­ten Laa­kir­chen. Dank der pro­fes­sio­nel­len Arbeit aller Bau­ver­ant­wort­li­chen liegt der Um- und Zubau der­zeit im Zeitplan.

Mit Richt­baum, Segens­spruch und Jau­se wur­de die Fer­tig­stel­lung der Roh­bau­ar­bei­ten des neu­en Kin­der­gar­ten Laa­kir­chen gefei­ert. „Dass die Bau­ar­bei­ten so weit vor­an­ge­schrit­ten sind und nach Plan ver­lau­fen, ist auf­grund der pre­kä­ren Situa­ti­on in der Bau­bran­che nicht selbst­ver­ständ­lich. Umso mehr möch­te ich mich für die Pro­fes­sio­na­li­tät mei­ner Mitarbeiter/innen, der Pla­ner, Bau­auf­sicht und die der tat­kräf­ti­gen Pro­fes­sio­nis­ten bedan­ken“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger. Wie sich der Bau­stoff­man­gel und die Preis­stei­ge­rung der Roh­stof­fe wei­ter­ent­wi­ckelt ist nicht abzu­se­hen. Es wird jedoch alles dar­an­ge­setzt, um die Schwie­rig­kei­ten aus­zu­glei­chen und den Um- und Zubau des Kin­der­gar­tens wei­ter vor­an­zu­trei­ben. Im Jän­ner nächs­ten Jah­res soll die Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tung vor­aus­sicht­lich bezugs­fer­tig sein.

Platz­be­darf für neue Gruppen

Der frü­her 3gruppige Kin­der­gar­ten wird um drei Kin­der­gar­ten­grup­pen und zwei Krab­bel­stu­ben­grup­pen erwei­tert. Wäh­rend das 1. Ober­ge­schoss in Holz­bau­wei­se errich­tet wur­de, wur­de die bestehen­de Sub­stanz im Erd­ge­schoss in Mas­siv­bau­wei­se aus­ge­baut. Schö­ne, hel­le Räu­me und viel Platz zum Spie­len auf den groß­zü­gig gestal­te­ten Spiel­ter­ras­sen wer­den den neu­en Kin­der­gar­ten aus­zeich­nen. Wie sich die Kin­der bereits auf den neu­en Kin­der­gar­ten freu­en, wird in den Zeich­nun­gen der Kin­der sicht­bar, die die Fas­sa­de des Roh­baus schmü­cken. „Wir haben das Pro­vi­so­ri­um in der ehe­ma­li­gen Haupt­schu­le Nord recht gemüt­lich und zweck­mä­ßig ein­ge­rich­tet, sodass sich die Kin­der sehr wohl­füh­len. Wir freu­en uns aber natür­lich schon sehr auf die neu­en, schö­nen Räum­lich­kei­ten im zukünf­ti­gen Kin­der­gar­ten“, so die Kin­der­gar­ten­lei­te­rin Susan­ne Hörmann-Grunewald.