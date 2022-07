Fulminantes Schlosskonzert der Stadtkapelle Gmunden

Am Mitt­woch 27.7.2022 fand im Innen­hof des See­schloss Ort im Zuge der Schloss­kon­zer­te ein musi­ka­li­scher Hoch­ge­nuss durch die Stadt­ka­pel­le Gmun­den statt.

Nach der Begrü­ßung durch den Initia­tor der Schloss­kon­zer­te Kon­su­lent Franz SCHIND­LAU­ER und dem „Haus­herrn“ des Schloss Ortes BGM Mag. Ste­fan KRAPF über­nahm Kapell­meis­ter Lui­gi THUR­NER die Haupt­rol­le und diri­gier­te sei­ne Stadt­ka­pel­le Gmun­den durch den Abend. Mag. Hubert SCHMID­HU­BER führ­te als Mode­ra­tor in sei­ner char­man­ten Wei­se durch den Abend und stell­te die ver­schie­de­nen Musik­stü­cke vor.

Die Aus­wahl der Melo­dien von „Tales of a Cast­le“ über Walz­er­zau­ber, süd­mäh­ri­sche Pol­ka, flin­ke Züge, schnei­dig vor, „im wei­ßen Rössl“ war ein­fach gran­di­os und das Publi­kum ging so rich­tig mit. Am Ende klatsch­ten alle zum Erz­her­zog Karl Marsch und als Drauf­ga­be noch zu “Mein Öster­reich“ kräf­tig mit und der fol­gen­de Applaus woll­te schier nicht auf­hö­ren. Wie­der­um hat­te die Stadt­ka­pel­le Gmun­den das Publi­kum ver­zau­bert und mit die­sem Musik­abend die Her­zen der Blas­mu­sik­freun­de im Sturm erobert.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS