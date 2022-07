Traditionelle Bergmesse am Hongar am 24.7.2022

Am Sonn­tag 24.7.2022 fin­det heu­er wie­der die HON­GAR-Berg­mes­se mit dem volks­mu­si­ka­li­scher Spie­le­rei im Anschluß an der Berg­mes­se auf der schö­nen Alm­wie­se rund um dem Alm­gast­hof am Hon­gar statt.

Das bereits seit 1980 errich­te­te Hon­gar­kreuz wur­de heu­er außer­dem neu reno­viert und der Herr­gott teil­wei­se neu geschnitzt.Im Anschluss spie­len ua.Die Brand­steig­mu­si mit Wacht­ber­ger Hubert aus Weyregg auf. Zum musi­zie­ren auf der Hon­gar­alm sind natür­li­ch­al­le Musi­ker herz­lich ein­ge­la­den, ihr Instru­ment mitzubringen.Für Speis und Trank sorgt unser Alm­gast­haus mit regio­na­len Haus­manns­kos­ten wie Haus­ge­mach­te Reh­sup­pe, Gegrill­tes und unse­re Bauernkrapfen.

Beginn der Berg­mes­se: 10 Uhr