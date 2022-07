Verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Frankenburg

Einen ver­letz­ten Motor­rad­fah­rer for­der­te ein Ver­kehrs­un­fall am Frei­tag Mit­tag in Fran­ken­burg am Hausruck.

Der Motor­rad­fah­rer war auf der L509 im Orts­ge­biet von Fran­ken­burg mit einem Pkw zusam­men­ge­sto­ßen, wel­cher von einer Haus­zu­fahrt auf die Lan­des­stra­ße ein­bie­gen woll­te. Er wur­de nach der Erst­ver­sor­gung durch Feu­er­wehr und Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Aus der Ein­satz­zen­tra­le Fran­ken­burg stan­den der Tech­ni­sche Zug der Feu­er­wehr Fran­ken­burg und ein SEW der RK Ortstel­le Fran­ken­burg im Einsatz.

Quel­le: FF Frankenburg