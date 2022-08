Evangelische Gemeinde Vöcklabruck ist Klimabündnis-Pfarrgemeinde

Am 2.8.2022 wur­de der Bei­tritt von Pfar­rer Dr. Mar­kus Lang unterzeichnet.Das Jahr 2022 steht öster­reich­weit bei allen evan­ge­li­schen Pfarr­ge­mein­den unter dem Leit­ge­dan­ken der Schöpfungsverantwortung.

Die Vöck­la­bru­cker Evan­ge­li­schen nah­men dies zum Anlass, ein gan­zes Jahr unter die­sem Aspekt zu beglei­ten, ein Kern­team hat sich kon­kret damit beschäf­tigt, was eine Kir­chen­ge­mein­de dazu an Ver­ant­wor­tung mit­trägt und an Mög­lich­kei­ten hat.

Ein Stein kommt ins Rollen

Der Bei­tritt zum Kli­ma­bünd­nis war der nächs­te logi­sche Schritt.Seither wur­de mit dem Kli­ma­bünd­nis OÖ ein Work­shop abge­hal­ten und eine Kli­ma­bi­lanz für die Pfarr­ge­mein­de erho­ben, eine Blu­men­wie­se vor dem neu­en Gemein­de­zen­trum gesät (wor­über sich auch die Tau­ben freu­ten), eine Mit­fah­rin­itia­ti­ve für den Sonn­tags­got­tes­dienst gestar­tet, eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge geplant und vie­les mehr.

Die nächs­ten Ver­an­stal­tun­gen dazu , im evang. Gemein­de­zen­trum Vöcklabruck:

Diens­tag 20.9. Vortrag/Workshop : öko­lo­gi­sche Grab­ge­stal­tung 19 Uhr

Frei­tag 30.9. Prof. Hel­ga Kromp-Kolb, Vor­trag: „Kli­ma­kri­se – was kön­nen wir tun“ um 19 Uhr.