Kabelbrand nach vorangegangenem Wasserschaden

Vier Feu­er­weh­ren wur­den am spä­ten Diens­tag­abend zu einem Brand in einem Wohn­haus in Alt­müns­ter gerufen.

Nach­dem es in den frü­hen Mor­gen­stun­den in einem Wohn­haus zu einem Was­ser­scha­den gekom­men war — bei dem die Feu­er­wehr eben­falls bereits im Ein­satz war — wur­den im Lau­fe des Tages in den betrof­fe­nen Räu­men meh­re­re Ent­feuch­ter auf­ge­stellt. Dabei begann am spä­ten Abend eine Kabel­trom­mel bezie­hungs­wei­se began­nen Kabel zu schmo­ren. Die Feu­er­wehr brach­te das betrof­fe­ne Elek­tro­ma­te­ri­al ins Freie und belüf­te­te die Räum­lich­kei­ten. Nach rund einer Stun­de konn­ten die Ein­satz­kräf­te wie­der ein­rü­cken. Ver­letzt wur­de niemand.

Quel­le: LPD OÖ