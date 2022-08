Lebensrettung: Segler aus Traunsee gerettet

In Gmun­den ist Sams­tag­nach­mit­tag ein 61-Jäh­ri­ger von einem Segel­boot über Bord gegan­gen. Der Seg­ler konn­te von einem Pas­san­ten sowie der Besat­zung eines Poli­zei­boo­tes aus dem Was­ser geret­tet werden.

“Ein 61-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den ging am 06. August 2022 mit sei­nem Segel­boot am Traun­see segeln. Kurz nach 16:00 Uhr beweg­te er sich am Boot vom Bug zum Heck, nach­dem er im Bereich des Vor­se­gels arbeitete.

Das Boot mach­te auf­grund des Win­des eine Hal­se, wobei der Baum des Boo­tes auf die ande­re Boot­sei­te umschlägt. Die­ses Umschla­gen über­sah er 61-Jäh­ri­ge und wur­de vom Baum über Bord gewor­fen. Das Segel­boot fuhr im Wind selbst­stän­dig wei­ter. Der Seg­ler wur­de nicht ver­letzt, trieb jedoch etwa 800 Meter vom Ufer ent­fernt im See. Er war mit einer Jacke, einer kur­zen Hose und Schu­hen beklei­det und begann in Rich­tung Ufer zu schwim­men. Schon nach kur­zer Zeit ver­lie­ßen ihn die Kräf­te, und er mach­te durch Hil­fe­ru­fe auf sei­ne Not­si­tua­ti­on aufmerksam.

Pas­sant sprang ins Was­ser und eil­te zu Hilfe

Ein 42-jäh­ri­ger Pas­sant aus dem Bezirk Gmun­den, der sich auf der Tos­ca­na-Halb­in­sel befand, bemerk­te den 61-Jäh­ri­gen im See und setz­te sofort einen Not­ruf bei der Poli­zei ab. Im Anschluss sprang er ins Was­ser und schwamm in Rich­tung des Seg­lers. Poli­zis­ten eil­ten unver­züg­lich mit dem Poli­zei­boot zu Hil­fe. Beam­te der Poli­zei bega­ben sich vom Land aus zur Toscana-Halbinsel.

Mitt­ler­wei­le erreich­te der 42-Jäh­ri­ge den Seg­ler und ver­such­te ihn zu sichern bezie­hungs­wei­se mit ihm zum Ufer zu schwim­men. Auf­grund der Erschöp­fung des Seg­lers war dies jedoch nur schwer mög­lich und auch der Hel­fer begab sich ans kör­per­li­che Limit.

Poli­zei­boot bei Ret­tung im Einsatz

Nach eini­gen Minu­ten erreich­ten die Poli­zis­ten die bei­den total erschöpf­ten Per­so­nen etwa 300 Meter vom Ufer ent­fernt und zogen sie an Bord des Poli­zei­boo­tes. Im Anschluss wur­den sie zur Tos­ca­na-Halb­in­sel gebracht, wo auch das füh­rer­lo­se Segel­boot an Land getrie­ben war. Die bei­den Män­ner blie­ben unver­letzt, waren aber kör­per­lich am Ende”, berich­tet die Polizei.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber