Radfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Töd­lich ende­te am Sonn­tag für einen 57-jäh­ri­gen Rad­fah­rer eine Kol­li­si­on mit einem PKW in Ott­nang am Haus­ruck.

“Ein 57-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 14. August 2022 um

13:30 Uhr mit sei­nem E‑Bike im Gemein­de­ge­biet von Ott­nang am Hausruck

von Grün­bach kom­mend in Rich­tung L1261 Tho­mas­roi­ther Straße.

Bei der Kreu­zung mit die­ser fuhr er in die Lan­des­stra­ße ein und stieß dabei mit

dem von links kom­men­den PKW, gelenkt von einem 40-Jäh­ri­gen aus dem

Bezirk Wels-Land, zusammen.

Der Rad­fah­rer wur­de vom PKW erfasst und gegen die Wind­schutz­schei­be bezie­hungs­wei­se über das Fahrzeug

geschleu­dert. Dabei erlitt er töd­li­che Ver­let­zun­gen. Die Insas­sen des PKW blie­ben unver­letzt”, berich­tet die Polizei.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber