Teuerungsausgleich-Wir helfen

“Alle Reden davon! — Wir set­zen es um!“So kann man in kur­zen Wor­ten die hel­fen­den Hän­de in Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter beschrei­ben. Was vor 14 Jah­ren begann, wird nun als „Teue­rungs­aus­gleich“ fortgesetzt.

Vor 14 Jah­ren hats sich in Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter eine Orga­ni­sa­ti­on unter dem Namen „Wir hel­fen“ gegrün­det. Als Sprach­rohr dien­te bereits damals Franz Spiess­ber­ger, der Spen­den und Hil­fen manag­te. Dar­aus ergab sich, dass Bedürf­ti­gen unter ande­rem Kran­ken­bet­ten schnell und unbü­ro­kra­tisch zur Ver­fü­gung gestellt wer­den konnten.

Die Orga­ni­sa­to­ren unter der Füh­rung Franz Spiess­ber­ger, Franz Wolfs­gru­ber und Han­nes Sprick­ler kön­nen mit Stolz behaup­ten: „Neu­kir­chen ist anders – denn da wird schnell, anonym und unbü­ro­kra­tisch geholfen!“Um die Zie­le der Hil­fe umset­zen zu kön­nen, war es not­wen­dig, dass die gesam­te Bevöl­ke­rung und Ver­ei­ne (sie­he unten) zusam­men­hal­ten und helfen.So wur­de nun die Idee gebo­ren, einen Teue­rungs­aus­gleich zu schaf­fen. Die­ser wird in Form von „Alt­müns­te­r­er Gut­schei­nen“ im Wert von Euro 100.- aus­be­zahlt, die in regio­na­len Betrie­ben ein­ge­löst wer­den können.

Bezugs­be­rech­tigt sind sozi­al bedürf­ti­ge Per­so­nen, deren Haushalt/Hauptwohnsitz im Pfarr­spren­gel Neu­kir­chen liegt, oder ein oder meh­re­re Haus­halts­mit­glie­der als Ver­eins­mit­glie­der in einem der Neu­kirch­ner „Wir hel­fen“ Trä­ger­ver­ei­ne tätig sind.Anträge lie­gen bereits in der RAI­KA in Neu­kir­chen auf und kön­nen bis 30. Sep­tem­ber dort abge­holt, sowie das aus­ge­füll­te For­mu­lar anonym in die vor­ge­se­he­ne Box ein­ge­wor­fen werden.

Wer Spen­den will kann dies bei den Obleu­ten der teil­neh­men­den Ver­ei­ne, die unten gelis­tet sind, oder auf fol­gen­de Kon­to­num­mer über­wei­sen: AT85 3451 0000 0392 9247

Für even­tu­el­le Fra­gen steht Franz Spiess­ber­ger, Sozi­al­re­fe­rent der Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on unter 0664/73503434 zur Verfügung.„Wir hof­fen mit die­ser Akti­on “TEUE­RUNGS­AUS­GLEICH” unse­ren ärms­ten Mit­men­schen in Neu­kir­chen ein wenig über die­se schwe­re Zeit hel­fen zu kön­nen.“ meint Franz Spiess­ber­ger im Gespräch.

Fol­gen­de Ver­ei­ne und Insti­tu­tio­nen hal­fen neben der gesam­ten Bevöl­ke­rung damals und sind auch im Jahr 2022 wie­der an Board:

Freiw. Feu­er­wehr, Formel1 Stamm­tisch, Gold­hau­ben, Hei­mat­haus, Kame­rad­schafts­bund, Motor­rad­stamm­tisch, Musik­ver­ein, Pen­sio­nis­ten­ver­band, Senio­ren­bund, Schi­club, SK Neu­kir­chen, Schüt­zen­ver­ein, Ten­nis­club, Traun­stoa Pass, Viachtau­er, Viachtau­er Schiach­perch­ten, Viech­tau­er Faschings­kom­mi­tee, Vogel­freun­de und Wink­ler Eisschützen.