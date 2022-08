Vollbrand im dicht bebauten Gebiet in Bad Ischl

Am spä­ten Frei­tag­abend wur­den die Ein­satz­kräf­te der Isch­ler Feu­er­weh­ren Jain­zen, Bad Ischl und Pfandl zu einem Brand in die Kreu­te­rer­stra­ße alar­miert. Ein Neben­ge­bäu­de stand in Voll­brand, ver­letzt wur­de ers­ten Infor­ma­tio­nen nach niemand.

Bereits bei der Anfahrt zu den Gerä­te­häu­sern mel­de­ten die ein­rü­cken­den Kame­ra­den einen gro­ßen Feu­er­schein. Vor­sorg­lich wur­de von der Ein­satz­zen­tra­le auf die Alarm­stu­fe 2, wel­che alle Feu­er­weh­ren und Feu­er­wa­chen des Pflicht­be­rei­ches Bad Ischl beinhal­tet, erwei­tert. Eben­so wur­de die FF Roith mit dem Spe­zi­al­ge­rät für Dach­stuhl­brän­de „Drill – X“ mitalarmiert.

Nach der ers­ten Lage­er­kun­dung stell­te sich her­aus, dass es sich nicht um ein Wohn­haus, son­dern um ein Neben­ge­bäu­de in Voll­brand han­del­te. Zum Glück wur­de kein Anwoh­ner ver­letzt. Somit konn­ten die wei­te­ren Ein­hei­ten und auch die FF Roith in Bereit­schaft bleiben.

Die Mit­glie­der der FF Jain­zen errich­te­ten umge­hend eine Zubrin­ger­lei­tung für die Tank­lösch­fahr­zeu­ge der Haupt­feu­er­wa­che und der FF Pfandl. Vier Atem­schutz­trupps nah­men die Brand­be­kämp­fung vor. Mit meh­re­ren Löschlei­tun­gen konn­te ein Über­grei­fen der Flam­men auf zwei knapp dane­ben ste­hen­de Wohn­häu­ser erfolg­reich ver­hin­dert werden.

Im Brand­ob­jekt befand sich unter ande­rem ein Holz­la­ger, wel­ches die Atem­schutz­trupps in müh­sa­mer Arbeit aus­ein­an­der klau­ben muss­ten um die Brand­her­de bekämp­fen zu kön­nen. Gegen 01:00 Uhr konn­te „Brand aus“ gemel­det wer­den. Die Brand­wa­che wur­de von der orts­zu­stän­di­gen Feu­er­wehr Jain­zen übernommen.

Im Ein­satz stan­den die Feu­er­weh­ren Jain­zen, Pfandl, Lauf­fen und die Haupt­feu­er­wa­che sowie die Feu­er­wa­chen Perneck, Ret­ten­bach und Rei­tern­dorf. Die Feu­er­weh­ren Mit­ter­weis­sen­bach und Roith sowie die Feu­er­wa­chen Ahorn und Sulz­bach konn­ten in Bereit­schaft blei­ben. Das Rote Kreuz und meh­re­re Strei­fen der Poli­zei waren eben­falls vor Ort.

Bericht & Fotos: FF Bad Ischl