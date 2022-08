Zwei Einsatzorganisationen–ein Ziel: Bergrettung und Feuerwehr üben gemeinsam

Zwei Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen mit Auf­ga­ben­ge­bie­ten, die unter­schied­li­cher nicht sein könn­ten, aber einem gemein­sa­men Ziel – ehren­amt­lich dem Nächs­ten in der Not zu hel­fen. Die Rede ist von Feu­er­wehr und Bergrettung.

Bei Ein­sät­zen wie Wald­brän­den und Unwet­ter­er­eig­nis­sen — hier ist die Siche­rung der Hel­fer enorm wich­tig — zeigt sich immer wie­der, wie schnell die­se bei­den doch sehr unter­schied­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen zusam­men­ar­bei­ten müs­sen. Dies wur­de als Anlass genom­men, eine gemein­sa­me Übung von Berg­ret­tungs­dienst Gmun­den und Feu­er­wehr Gmun­den im Lain­au­tal abzuhalten.

Das Übungs­sze­na­rio sah vor, dass die Feu­er­wehr in ein Tal vor­drin­gen muss­te, das nicht auf nor­ma­len Wan­der­we­gen erreich­bar war. Daher wur­de der gemein­sam beschlos­se­ne Weg ent­spre­chend durch den Berg­ret­tungs­dienst gesi­chert, damit die Feu­er­wehr auch heil am Ein­satz­ort ange­lan­gen konnte.

Zuerst galt es, über eine kur­ze Seil­rut­sche auf die ande­re Sei­te des Tals zu gelan­gen. Anschlie­ßend muss­te ein Abstieg über eine senk­recht ver­lau­fen­de, ca. 40 m hohe Fels­wand gemeis­tert wer­den. Es folg­ten wei­te­re Abstie­ge und Seil­pas­sa­gen, bis schluss­end­lich erneut ein Abstieg über eine ca. 20m hohe Fels­wand folg­te und die Flo­ria­ni­jün­ger ans Ufer des Traun­sees gelang­ten. Dort ange­kom­men, wur­den die Übungs­teil­neh­mer mit dem A‑Boot der FF Gmun­den zur Übungs­nach­be­spre­chung transportiert.

Vor­be­rei­tet von der Berg­ret­tung, im stei­len Gelän­de stets gesi­chert und unter den wach­sa­men Augen des Berg­ret­tungs­diens­tes, gab es die eine oder ande­re Hil­fe­stel­lung für die Flo­ria­ni­jün­ger im unge­wohn­ten Ter­rain, sowie Tipps und Tricks. Auch bei der Nach­be­spre­chung konn­ten die Übungs­teil­neh­mer ihre Erfah­run­gen und Ein­drü­cke aus­tau­schen. Die bei­den Übungs­lei­ter – Ste­fan Ober­kalm­stei­ner (Berg­ret­tung Gmun­den) und Gerald Kah­rer (Feu­er­wehr Gmun­den) — beton­ten die Wich­tig­keit sol­cher Aus­bil­dun­gen und den Zusam­men­halt und die Zusam­men­ar­beit der Hilfsorganisationen.

„Gera­de bei so her­aus­for­dern­den Ein­sät­zen wie Wald­brän­den, Schnee­druck- oder Unwet­ter­ein­sät­zen, bei denen wir in gro­ßen Höhen arbei­ten müs­sen, ist es gut, auf Spe­zia­lis­ten zurück­grei­fen zu kön­nen. Hier wis­sen wir uns bei der Berg­ret­tung Gmun­den in guten Hän­den“ so Gerald Kahrer.