Jugendstart für die „Laufenten“ der Werkskapelle Laufen

Der 2021 neu gegrün­de­te Jugend­pro­gramm der Werks­ka­pel­le Lau­fen — die „Lauf­en­ten“ – star­ten nach der Feri­en­pau­se in eine neue Saison.

Im Lauf­en­ten-Jugend­club wird Kin­dern ab dem Kin­der­gar­ten­al­ter Block­flö­ten­un­ter­richt, musi­ka­li­sche Früh­erzie­hung und eine Ver­eins­ge­mein­schaft mit viel Spiel und Spaß gebo­ten. Die Lauf­en­ten-Kin­der wer­den von der ers­ten Block­flö­ten­stun­de über Musik­schul­an­mel­dung und Instru­men­ten­fin­dung bis hin zum Über­tritt in das Ver­ein­sor­ches­ter begleitet.

Wie im Vor­jahr tref­fen sich die Lauf­en­ten-Kin­der auch heu­er unge­fähr ein­mal im Monat am Frei­tag­nach­mit­tag zu The­men­nach­mit­ta­gen mit Musik­be­zug. Gestar­tet wird am Frei­tag, 16. Sep­tem­ber um 14:30 Uhr mit Marsch­mu­sik-Grund­la­gen für Kin­der am Park­platz der Lau­fen AG in der Engel­hof­stra­ße. Die Lauf­en­ten-Nach­mit­ta­ge sind für alle Kin­der ab dem Kin­der­gar­ten­al­ter – unab­hän­gig davon, ob sie bereits ein Instru­ment oder Block­flö­te ler­nen – offen. Ein Ein­stieg oder ein ers­tes Schnup­pern sind jeder­zeit möglich.

Neben den Lauf­en­ten-Frei­ta­gen sind für Lauf­en­ten-Kin­der, die bereits in Instru­ment erler­nen, auch regel­mä­ßi­ge Ensem­ble­pro­ben in Klein­grup­pen geplant, um den musi­ka­li­schen Lern­fort­schritt zusätz­lich zu för­dern und die jun­gen Talen­te Stück für Stück an das Spie­len in Grup­pen zu gewöh­nen. Orga­ni­siert wer­den die Akti­vi­tä­ten vom Jugend-Team und Mas­kott­chen „Lot­ti“ – eine Lauf­en­te, die über Insta­gram regel­mä­ßig über die Jugend­ak­ti­vi­tä­ten des Ver­eins informiert.

Alle Ter­mi­ne und Infos zum Lauf­en­ten-Jugend­club sind jeder­zeit auf der Web­site www.wk-laufen.at ver­füg­bar. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum WK Lauf­en­ten-Club gibt es auch bei Jugend­re­fe­ren­tin Tan­ja Scho­bes­ber­ger (0650 57 00 685, jugendreferat@wk-laufen.at). Auch erwach­se­ne und jugend­li­che Quer- oder Wie­der­ein­stei­ge­rIn­nen auf allen blas­or­ches­ter­ge­eig­ne­ten Instru­men­ten sind bei der Werks­ka­pel­le jeder­zeit willkommen.