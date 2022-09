Suchaktion nach abgängigem Schwimmer war Fehlalarm

Die Ein­satz­kräf­te der Was­ser­ret­tung samt Ein­satz­tau­cher stan­den Frei­tag­vor­mit­tag Atter­see im Gemein­de­ge­biet von Atter­see am Atter­see im Einsatz.

“Eine Anrai­ne­rin hat­te die Ein­satz­kräf­te alar­miert. Sie schil­der­te den Ein­satz­kräf­ten, dass ein Schwim­mer mit einer Boje am See geschwom­men sei und plötz­lich nicht mehr auf­tauch­te. Die Ein­satz­kräf­te der Poli­zei durch­such­ten die Bade­plät­ze in der Nähe. Die Feu­er­wehr­tau­cher gin­gen sofort ins Was­ser und began­nen mit der Suche. Das Boot der Was­ser­ret­tung such­te am See. Kurz nach dem Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te zu Was­ser und zu Lan­de, kam auch Unter­stüt­zung aus der Luft. Der Poli­zei­hub­schrau­ber Libel­le unter­stütz­te die Suchmannschaften.

Nach eini­gen Tele­fo­na­ten konn­te Ent­war­nung gege­ben wer­den, ein Mit­ar­bei­ter einer Bojen­war­tungs­fir­ma war mit einem Unter­was­sers­coo­ter unter­wegs und hat eine Boje gewar­tet”, berich­tet das Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­do Mond­see am Nach­mit­tag. Anfangs hat­te es gehei­ßen, die Feu­er­wehr sei nicht im Ein­satz gewe­sen, das stell­te sich als fal­sche Infor­ma­ti­on heraus.

Quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber