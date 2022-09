Wohnung ausgebrannt: Großeinsatz bei Brand in Wolfsegg

In Wolf­s­egg am Haus­ruck ist es in der Nacht auf Mitt­woch zu einem Brand in einem Mehr­par­tei­en­wohn­haus gekom­men. Ein Groß­ein­satz der Feu­er­wehr wur­de aus­ge­löst. Drei Per­so­nen wur­den leicht verletzt.

Die Feu­er­wehr wur­de in der Nacht auf Mitt­woch zu einem Woh­nungs­brand in einem Mehr­par­tei­en­wohn­haus in Wolf­s­egg am Haus­ruck alar­miert. Bin­nen weni­ger Minu­ten wur­de auf Alarm­stu­fe 2 “Brand Gebäu­de Men­schen­an­samm­lung” erhöht. Ein Groß­auf­ge­bot von neun Feu­er­weh­ren, sowie meh­re­re Ret­tungs­fah­re­zeu­ge und die Poli­zei stan­den dar­auf­hin im Einsatz.

In einer Woh­nung im obers­ten Stock ist aus noch unbe­kann­ter Ursa­che ein Feu­er aus­ge­bro­chen, wel­ches durch die Fens­ter auf die Fas­sa­de über­ge­grif­fen hat und auch die Fas­sa­de in Mit­lei­den­schaft zog. Die Bewoh­ner der Brand­woh­nung sowie die ande­ren Haus­be­woh­ne­rin­nen und Bewoh­ner konn­ten das Gebäu­de noch vor dem Ein­tref­fen der Feu­er­wehr ver­las­sen. Drei Per­so­nen muss­ten mit Ver­dacht auf eine leich­te Rauch­gas­ver­gif­tung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert werden.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber