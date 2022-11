Das BG/BRG Bad Ischl ladet zum Tag der offenen Tür ein‑2.Dezember von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Wir, die Lehrer/innen und Schüler/innen des BG/BRG Bad Ischl, laden alle inter­es­sier­ten Schüler/innen sowie deren Eltern recht herz­lich zum Tag der offe­nen Tür am Frei­tag, dem 2. Dezem­ber 2022, in der Zeit von 13:00 bis 16:30 Uhr in unse­re Schu­le ein.

Neben der Infor­ma­ti­on über unse­re Unter­stu­fe und unser neu­es Ober­stu­fen­mo­dell MOvE (Modi­fi­zier­te Ober­stu­fe für ver­tie­fen­de Ent­fal­tung) soll ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm zei­gen, dass an unse­rer Schu­le nicht nur Wis­sen und Schlüs­sel­qua­li­fi­ka­tio­nen ver­mit­telt wer­den, son­dern auch auf die Inter­es­sen und Bega­bun­gen unse­rer Schüler/innen ein­ge­gan­gen wird. Für das leib­li­che Wohl ist eben­falls gesorgt. Wir freu­en uns auf zahl­rei­chen Besuch!

Am Don­ners­tag, dem 1. Dezem­ber 2022, fin­det für alle Inter­es­sier­ten um 19:00 Uhr ein Infor­ma­ti­ons­abend in der Aula des BG/BRG Bad Ischl statt.Zum Ken­nen­ler­nen und „Hin­ein­schnup­pern“ in den Schul­all­tag bie­ten wir Schnup­per­ta­ge von Novem­ber bis Febru­ar an, die mit unse­ren Sekre­tä­rin­nen unter der Tele­fon­num­mer 06132/23493 ver­ein­bart wer­den können.

Lie­be Schü­le­rin­nen und Schü­ler, wir freu­en uns auf Euch!Die Schul­ge­mein­schaft des BG/BRG Bad Ischl