Gmundner Eisläuferinnen beim 26. Eiscup Innsbruck höchst erfolgreich

Das vor­weih­nacht­li­che Inns­bruck war Schau­platz des 26. Eis­cups und begrüß­te in der Olym­pia­world-Eis­hal­le Teil­neh­mer aus Öster­reich, Deutsch­land, der Schweiz, Italien,Tschechien, Schwe­den, Gross­bri­tan­ni­en und der Ukrai­ne. Der Eis­lauf­ver­ein war mit 13 A‑Läuferinnen, dar­un­ter zwei Erst­star­te­rin­nen, ver­tre­ten. Alle Mäd­chen konn­ten bereits am ers­ten Bewerb­tag ihr Kön­nen unter Beweis stellen.

Im 31 Läu­fe­rin­nen gro­ßen Feld der “Inter­me­dia­te Novices” Grup­pe bis 15 Jah­re lief Marie Födin­ger (12, Gmun­den) mit einem fast feh­ler­lo­sen Pro­gramm auf den aus­ge­zeich­ne­ten sechs­ten Gesamt­rang. Leo­no­re Hes­sen­ber­ger (12, Gmun­den) zeig­te ihre bis­her bes­te Kür und erreich­te mit per­sön­li­cher Best­leis­tung den guten zwölf­ten Platz. Vale­rie Frau­scher (12, Gmun­den) konn­te ihre Trai­nings­leis­tung nicht ganz abru­fen und erreich­te Rang 27.

In die Top-Ten schaff­te es Emi­lia Mat­sche­ko (12, Gmun­den) bei ihrem ers­ten inter­na­tio­na­len A‑Gruppenstart mit einer gelun­ge­nen Kür und Platz 10 in der 23 Kon­kur­ren­tin­nen star­ken Alters­klas­se “Basic Novice”.Viel Freu­de mach­ten die “Cubs”-Läuferinnen. Zaya Rum­plmayr (9, Alt­müns­ter), Marie Mit­ter­bau­er (8, Gmun­den) und Chris­ti­na Gstett­ner (9, Gmun­den) über­zeug­ten tech­nisch und läu­fe­risch und erreich­ten in der 30 Läu­fe­rin­nen gro­ßen Grup­pe mit den Plät­zen 7, 8 und 9 eben­falls die Top­Ten. The­re­sa Eck­lbau­er (9, Kirch­ham) lief mit per­sön­li­cher Best­leis­tung auf Rang 14.

Mit schön gelau­fe­nen Küren kamen die Nach­wuchs­läu­fe­rin­nen Lara Gries­ho­fer (7, Alt­müns­ter) und Phil­ip­pa Lang (8, Vöck­la­bruck) im zwei­ten Bewerb­jahr in der jüngs­ten Alters­klas­se “Chicks” auf den guten vier­ten und fünf­ten Platz. Emi­lia Camd­zic (7, Regau) und Hele­na Gir­tel­schmid (8, Pet­ten­bach) lie­fen bei ihrem aller­ers­ten Bewerb mit respek­ta­blen Punk­ten auf die Rän­ge elf und zwölf. Poli­na Zeci­ri (8, Gmun­den) erreich­te den 9. Platz.

