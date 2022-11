Heimat Österreich 2022-Filmpremiere für Hallstätter Bootsbau

In der Serie „Hei­mat Österreich“ von ORF III ging es in der letz­ten Fol­ge um Leben und Brauch­tum „Rund um Goi­sern“. Dazu gehö­ren sicher­lich auch die Plätten, die beson­de­ren Holz­boo­te, der Regi­on.

Das ver­anlass­te ein Film­team des ORF dazu, auch die in Hall­statt ansäs­si­ge und Öster­reichs ein­zi­ge Boots­bau-Schu­le, die HTB­LA Hall­statt, zu besuchen. Josef Holz­in­ger, selbst Boots­bau­er und Leh­rer an der Schu­le am Hallstät­tersee, stand dem Film­team Rede und Anwort und erklär­te die Schwer­punk­te der Aus­bil­dung an sei­ner Wir­kungs­stät­te.Davon, dass den Schüler*innen das Bau­en und Zuwasser­las­sen ihrer eige­nen Holz­boote Spaß macht, kann man sich in der Media­thek des ORF über­zeu­gen.



Nach­zu­schau­en unter:https://tvthek.orf.at/profile/Heimat-Oesterreich/13887223/Heimat-Oesterreich-Rund-um- Goisern/14157907