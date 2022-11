Völlig überfülltes Lokal nach Kontrolle behördlich geschlossen

In Vorch­dorf wur­den am Wochen­en­de bei einer Kon­trol­le in einem Lokal über 250 Per­so­nen gezählt, erlaubt waren ledig­lich 60. Auf­grund wei­te­rer ekla­tan­ter Män­gel, wur­de das Lokal behörd­lich geschlos­sen. Auch das angren­zen­de Lokal war zu stark besucht. Auch zu Hand­greif­lich­kei­ten soll es gekom­men sein.

Auf­grund vor­lie­gen­der Erkennt­nis­se über Miss­stän­de in der Ein­hal­tung der behörd­li­chen Auf­la­gen wur­den sei­tens der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den und dem Bezirks­po­li­zei­kom­man­do Gmun­den in der Nacht zum 13. Novem­ber 2022 Lokal­kon­trol­len durchgeführt.

Dabei waren meh­re­re Strei­fen der Bezir­ke Gmun­den und Kirch­dorf sowie zwei Grup­pen der Bereit­schafts­ein­heit OÖ und SIG-Kräf­te gemein­sam mit Ver­tre­tern der Gewer­be­be­hör­de der BH Gmun­den und Ver­tre­tern des Arbeits­in­spek­to­rats im Einsatz.

Lokal war stark überfüllt

Bei der ers­ten Lokal­kon­trol­le konn­ten von den ein­ge­setz­ten Kräf­ten ent­ge­gen der behörd­lich geneh­mig­ten Besu­cher­zahl von 60 Per­so­nen ins­ge­samt 252 Per­so­nen fest­ge­stellt wer­den. Auf­grund der ekla­tan­ten Män­gel im Bereich Brand­schutz, Flucht­weg und der Gebäu­de­elek­tro­nik wur­de das Lokal vom Behör­den­ver­tre­ter wegen Gefahr im Ver­zug behörd­lich geschlos­sen und die Besu­cher aus dem Lokal verwiesen.

Nach­bar­lo­kal eben­falls zu stark besucht

In einem angren­zen­den Lokal konn­ten ent­ge­gen der behörd­lich geneh­mig­ten 100 Besu­cher ins­ge­samt 340 Per­so­nen ange­trof­fen wer­den. Bei dB-Mes­sun­gen bei der Audio­an­la­ge wur­de in bei­den Loka­len der behörd­lich geneh­mig­te Wert bedeu­tend überschritten.

Fest­nah­me nach Handgreiflichkeiten

Ein Poli­zist soll bei der Kon­trol­le von einem 46-jäh­ri­gen Lokal­gast im Gesicht ver­letzt wor­den sein, außer­dem sei bei der Amts­hand­lung das Mobil­te­le­fon einer Poli­zis­tin beschä­digt wor­den. Der Mann wur­de dar­auf­hin fest­ge­nom­men. Wei­ters wer­den zahl­rei­che Ver­wal­tungs­über­tre­tun­gen der BH Gmun­den ange­zeigt, berich­tet die Polizei.