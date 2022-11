Martinsfest 2022 in der Gschwandt-Ich gehe mit meiner Laterne

Mit gro­ßer Vor­freu­de wur­de heu­te Don­ners­tag 10.11.2022 das Mar­tins­fest mit Umzug, Kirch­gang und Mar­ti­ni­markt in der Volks­schu­le Gschwandt gefeiert.

Die Kin­der­gar­ten­kin­der fie­ber­ten schon tage­lang auf die­se Stun­de hin und um Punkt 17:00 Uhr nah­men die acht Kin­der­gar­ten­grup­pen, geführt von Ihren Tan­ten Auf­stel­lung und mar­schier­ten mit ihren toll beleuch­te­ten Later­nen vom Kin­der­gar­ten Gschwandt in Rich­tung Orts­zen­trum zur Pfarr­kir­che. Dem Zug vor­an der „Hei­li­ge Mar­tin“ hoch zu Roß gefolgt von den laut sin­gen­den Kids. Ein Rie­sen Emp­fangs­ko­mi­tee aus Eltern, Groß­el­tern, Nach­barn und Gschwandt­ne­rin­nen und Gschwandt­nern, die links und rechts der Stra­ße stan­den, war­te­ten schon gespannt auf den Martinszug.

„Ich gehe mit mei­ner Later­ne und mei­ne Later­ne mit mir!“ und von oben leuch­te­ten die Ster­ne und unten da leuch­te­ten die schö­nen Later­nen um die Wet­te. Der Mar­tins­um­zug ende­te in der Pfarr­kir­che Gschwandt, wo die lei­ten­de Seel­sor­ge­rin der Pfar­re Gschwandt Anna-Maria MARSCH­NER eine kur­ze Andacht mit Kin­der­se­gen abhielt. Für die tol­len Later­nen und den wun­der­schö­nen Gesang gab es von den Kir­chen­be­su­chern tosen­den Applaus.

Im Anschluss ging es zum Mar­ti­ni­markt der 4. Klas­se der Volks­schu­le Gschwandt gleich gegen­über der Kir­che in der Ver­an­stal­tungs­hal­le Gschwandt. Am Vor­platz der Schu­le gab es Stär­kung in Hül­le und Fül­le und in der Hal­le einen klei­nen aber fei­nen Mar­ti­ni­markt mit selbst­ge­bas­tel­ten Kunst­wer­ken, Spie­le, Kek­se und Kuchen und Getränke.Den Leu­ten nach war es nicht nur ein Mar­tins­fest, son­dern ein Fest mit Volksfestkarakter.

“So fei­ert man eben bei uns in Gschwandt“ war das Resü­mee von Bür­ger­meis­ter Fritz STEINDL, der natür­lich auch in der Men­ge anzu­tref­fen war!