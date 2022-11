MS Gmunden Traundorf lädt zum „Tag der offenen Tür“ ein am 1.Dezember 2022

Am 1. 12. 2022 lädt die Mit­tel­schu­le Gmun­den Traun­dorf von 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr inter­es­sier­te Volksschulabgänger/innen und deren Eltern zu einem Infor­ma­ti­ons­tag ein, bei dem sie ihr umfang­rei­ches Bil­dungs­an­ge­bot vor­stellt: Die Schwer­punk­te lie­gen im Rah­men der Schul­au­to­no­mie auf dem Infor­ma­tik-Unter­richt, den Kon­ver­sa­ti­ons­stun­den in Eng­lisch, dem ergän­zen­den Deutsch­un­ter­richt und dem sozia­len Ler­nen. Inter­es­sant ist auch der Frei­ge­gen­stand „Krea­ti­ves Gestalten“.

Die Volksschüler/innen kön­nen am Infor­ma­ti­ons­tag Werk­stü­cke anfer­ti­gen, am Com­pu­ter arbei­ten, Phy­sik- und Che­mie­ver­su­che sehen und Schman­kerl aus der Lehr­kü­che kos­ten. Dar­über hin­aus ermög­li­chen Infor­ma­ti­ons­vor­trä­ge einen umfas­sen­den Ein­blick in den schu­li­schen All­tag der Mittelschule.