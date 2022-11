Nikolauskonzert in der Stadtpfarrkirche Bad Ischl Bürgerkapelle und Manuel Randi –Trio aus Südtirol am Mittwoch 7. Dezember 2022

11 Rota­ry Niko­laus­kon­zer­te in Bad Ischl brach­ten für Kin­der und Jugend­li­che in Not mehr als 100.000,- EURO. Die 12. Auf­la­ge mit der Bür­ger­ka­pel­le Bad Ischl unter der Lei­tung von Chris­ti­an Bin­der und dem bril­lan­ten Gast­mu­si­ker Manu­el Ran­di mit sei­nem Trio brin­gen wie­der­um einen musi­ka­li­schen Höhe­punkt in die Adventszeit.

Mit Ihrem Besuch hel­fen und unter­stüt­zen Sie gera­de jetzt in der wirt­schaft­li­chen schwie­ri­gen Zeit Fami­li­en in Not.Wollen auch Sie einen schö­nen, stim­mungs­vol­len und ein­zig­ar­ti­gen Adventa­bend erle­ben? Das neue Pro­gramm von Manu­el Ran­di beinhal­tet vie­le neue eige­ne Kom­po­si­tio­nen, die ver­schie­dens­ten Musik­rich­tun­gen wie Fla­men­co, ita­lie­ni­sche Folk­lo­re, Bos­sa Nova und afri­ka­ni­sche Ein­flüs­se zu einem ori­gi­nel­len und ganz eige­nen Musik-Cock­tail ver­schmel­zen las­sen. Kom­po­si­tio­nen für Solo-Gitar­re, sowohl Gitar­re mit Kon­tra­bass, die neben Fla­men­co und Stü­cken mit bra­si­lia­ni­schem Ein­fluss noch eine grö­ße­re Band­brei­te erklin­gen lassen.

Dann sichern Sie sich schon jetzt Kar­ten bei: