Mit Auto in Schaufenster gefahren

In Att­nang-Puch­heim ist am Sams­tag eine Auto­len­ke­rin mit einem PKW in ein Schau­fens­ter gefah­ren. Ver­letzt wur­de niemand.

Eine Frau aus Att­nang-Puch­heim ist am Sams­tag mit ihrem Auto durch das Schau­fens­ter eines Sport­ar­ti­kel Fach­ge­schäf­tes in Att­nang-Puch­heim gefah­ren. Die Dame ist offen­bar durch einen Fahr­feh­ler über­rascht wor­den. Die alar­mier­ten Feu­er­weh­ren sind zu dem Ein­satz aus­ge­rückt und haben der Dame aus einer doch sehr kurio­sen Lage geholfen.

Mit dem Lade­kran konn­te schluss­end­lich das Fahr­zeug gebor­gen wer­den und das durch einen demo­lier­ten Heiz­kör­per aus­ge­lau­fe­ne Was­ser muss­te man mit einem Was­ser­sau­ger besei­ti­gen. Nach ins­ge­samt drei Stun­den konn­te das Schau­fens­ter abge­stützt und mit Schal­ta­feln ver­schlos­sen wer­den. Ver­letzt wur­de nie­mand, es ent­stand jedoch erheb­li­cher Sach­scha­den, berich­tet die Feu­er­wehr Puchheim.