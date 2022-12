Nah für dich,Da für dich – Community Nurses starten nun auch in Attnang-Puchheim

In ganz Öster­reich sind die von der EU geför­der­ten Pilot­pro­jek­te „Com­mu­ni­ty Nur­sing ange­lau­fen“. In OÖ sind mitt­ler­wei­le rund 60 Com­mu­ni­ty Nur­ses für aus­ge­wähl­te Gemein­den im Ein­satz. In Att­nang-Puch­heim setzt der Sozi­al­hil­fe­ver­band Vöck­la­bruck das Pro­jekt um. Zwei diplo­mier­te Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin­nen ste­hen der Bevöl­ke­rung mit ihrer Pfle­ge­ex­per­ti­se, für vor­erst zwei Jah­re befris­tet, als zen­tra­le Anlauf­stel­le zur Verfügung.

Zur Ziel­grup­pe zäh­len älte­re und hoch­be­tag­te Men­schen, sowie deren Zu- und Ange­hö­ri­ge. Die Com­mu­ni­ty Nur­se ist als Ansprech­per­son für Fra­gen rund um Gesund­heit, All­tag, Betreu­ung und Pfle­ge aktiv. Abge­stimmt auf Ihre indi­vi­du­el­le Lebens­si­tua­ti­on koor­di­niert die Com­mu­ni­ty Nur­se, gemein­sam mit ande­ren Netz­werk­part­nern, die für Sie bes­te Versorgungslösung.

Die Chan­ce die­ser Arbeit ist, die Gesund­heit im Alter zu för­dern und vor­beu­gen­de Maß­nah­men zu set­zen, um schließ­lich einen län­ge­ren Ver­bleib im eige­nen Zuhau­se zu ermöglichen.In der Betreu­ung von hilfs­be­dürf­ti­gen Men­schen neh­men pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge eine zen­tra­le Rol­le ein. Die Unter­stüt­zung und Ent­las­tung von pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen, wird genau­so in den Fokus rücken, wie die Beglei­tung der Kli­en­tIn­nen selbst.Das kos­ten­lo­se Betreu­ungs­an­ge­bot wird in Form von Haus­be­su­chen, tele­fo­ni­scher oder per­sön­li­cher Bera­tung in den Büro­räum­lich­kei­ten, sowie im Rah­men von Ver­an­stal­tun­gen zum The­ma Gesund­heit und Pfle­ge, in der Gemein­de angeboten.

Bei Fra­gen und Inter­es­se wen­den Sie sich an unse­re Com­mu­ni­ty Nur­ses, DGKP Plober­ger San­dra und DGKP Brand­ner Chris­ti­ne unter der Num­mer 0664/6007273631.