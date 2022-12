Reiterabzeichen in Silber für Stefanie Auinger

Für die Dres­sur­rei­te­rin Ste­fa­nie Auin­ger vom URFV Traun­see und ihren Öster­rei­chi­schen Warm­blut­wal­lach Dio D’Oro geht mit 2022 eine höchst erfolg­rei­che Tur­nier­sai­son zu Ende.

Bei den Länd­li­chen Rei­tern in der All­ge­mei­nen Klas­se kür­te sich das Paar zum Lan­des­meis­ter und sicher­te sich die Bron­ze­me­dail­le bei den Bun­des­meis­ter­schaf­ten. Dazu kom­men Sie­ge und zahl­rei­che Plat­zie­run­gen auf natio­na­len Dres­sur­tur­nie­ren. Auf­grund die­ser her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen in der mit­tel­schwe­ren Klas­se wur­de Ste­fa­nie das Rei­ter­ab­zei­chen in Sil­ber des Öster­rei­chi­schen Pfer­de­sport­ver­ban­des verliehen.

Damit tritt sie genau 23 Jah­re spä­ter in die Fuß­stap­fen ihrer Mut­ter Moni­ka Auin­ger, die wäh­rend ihrer akti­ven Kar­rie­re eben­falls die­ses Abzei­chen erhielt und heu­te als erfolg­rei­che Trai­ne­rin einen gro­ßen Anteil am Erfolg ihrer Toch­ter hat.