SHARKS Gmunden mit 2:4 Sieg im Gepäck auf Heimreise

Nach dem 5:4 Heim­sieg gegen den WEV Wien in der Vor­wo­che haben sich die RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den für das Aus­wärts­match am Sams­tag 10.12.2022 gegen den ATSV GRAZ wei­te­re Punk­te in der Tabel­le vorgenommen.

Bereits im ers­te Drit­tel gab es genug Chan­cen für bei­de Teams. Am Ende stand dann durch einen Tref­fer von Sebas­ti­an FELL­NER das 1:0 für Graz auf der NZEIGETAFEL.

AB Beginn des 2. Spiel­ab­schnit­tes drück­ten die Gmund­ner Haie kräf­tig auf‘s Gas! In der 22. Spiel­mi­nu­te glich dann Spie­ler­trai­ner André FLAT­SCHER nach Zuspiel von Eli­as HAAS für die Sharks zum 1:1 aus. Eine Minu­te spä­ter war es Alwin SCHUS­TER der die Haie erst­mals mit 1:2 in Füh­rung brach­te. Das Zuspiel kam von Adri­an ROSEN­BER­GER und Nico­lai OBO­JES. Ein Power Play konn­te von Graz durch Andre­as MEIX­NER zum Aus­gleich 2:2 genützt wer­den. Nur drei Minu­ten spä­ter Power Play der Sharks. André FLAT­SCHER spielt zu Eli­as HAAS, der gibt ab an Nico­lai OBO­JES, der den Puck zum 2:3 im Tor der Gra­zer ver­senk­te. So ging es auch in die 2. Drittelpause!Die Begeg­nung ging rasant wei­ter, Tor­chan­cen auf bei­den Sei­ten bis zum Schluss. Dann nah­men die Gra­zer den Goa­lie für einen 6. Feld­spie­ler vom Eis. Doch André Flat­scher sah Eli­as HAAS in idea­ler Posi­ti­on, der auch den Puck zum 2:4 Sieg für die Rauch Tech­no­lo­gy Sharks Gmun­den im lee­ren Tor der Gast­ge­ber versenkte!

“Sie­ges­wil­le, tota­ler Ein­satz, das im Trai­ning geüb­te Zusam­men­spiel umge­setzt! Groß­ar­tig mein Team, herz­li­che Gra­tu­la­ti­on zur Erhö­hung auf 9 Punk­te in der Tabel­le und den 3. Sieg in der lau­fen­den Meis­ter­schaft“, so der sicht­lich zufrie­de­ner und glück­li­cher Spie­ler­trai­ner And­re FLATSCHER.

Und die nächs­ten Punk­te war­ten am kom­men­den Sams­tag 17.12.2022 in der Eis­hal­le Gmun­den beim letz­ten Haim­spiel in die­sem Jahr gegen den WEV (Wie­ner Eis­lauf­ver­ein), Spiel­be­ginn wie gewohnt um 18:15 Uhr. Wei­ter geht es erst am 14.1.2023 mit dem Aus­wärts­match gegen EV ZELTWEG.