Verein Frauenhaus Salzkammergut blickt auf ein bewegtes Jahr 2022 zurück

Dank­bar und weit­ge­hend zufrie­den bli­cken wir auf ein beweg­tes Jahr zurück. Vie­le Men­schen haben unse­re Bemü­hun­gen mit gro­ßem Enga­ge­ment, sowohl ideell (durch Unter­stüt­zung mit Talen­ten) als auch finan­zi­ell, mitgetragen.

Da die meis­ten die­ser Spen­der und Spen­de­rin­nen anonym blei­ben wol­len, bedan­ken wir uns auf die­sem Weg für ihre Groß­zü­gig­keit. Das macht uns Mut und gibt uns die Gewiss­heit, dass vie­le aus der Regi­on hin­ter dem Pro­jekt Frau­en­haus Salz­kam­mer­gut stehen.

Mit der Finan­zie­rungs­zu­sa­ge der OÖ Lan­des­rä­tin Chris­ti­ne Haber­lan­der im Febru­ar d.J. ist eine der wich­tigs­ten Vor­aus­set­zun­gen für einen zeit­na­hen Bau­be­ginn gege­ben. Ab die­sem Zeit­punkt sind wir mit der Stand­ort­fra­ge beschäf­tigt. Da ein Stand­ort für ein Frau­en­haus – selbst­er­klä­rend — geheim blei­ben soll, um den zukünf­ti­gen Schutz von Frau­en und Kin­dern nicht zu gefähr­den, kann es dazu kei­ne öffent­li­che Stel­lung­nah­me geben. Was wir sagen kön­nen ist, dass wir im Hin­ter­grund kräf­tig dar­an arbei­ten, dass ein Start viel­leicht doch 2023 mög­lich wird.

Vie­le Ein­zel­per­so­nen, aber auch Insti­tu­tio­nen haben uns mit Aktio­nen unterstützt:

WORT­ge­wal­tig ‑eine Spen­den­ak­ti­on des Frau­en­fo­rums Eben­see. Wir bedan­ken uns bei Bir­git Höf­stät­ter und der Autorin und Radio­mo­de­ra­to­rin Mag­da­le­na Stamm­ler für die Ein­la­dung von sechs Autoren und Autorin­nen zum The­ma Gewalt an Frau­en zu einer Lesung im Kino Ebensee.

Ab März lief eine wei­te­re Spen­den­ak­tio­nen über das Frau­en­fo­rum Eben­see. Zu erwer­ben gab es ein T‑Shirt mit einem Dohnal Zitat:“Aus tak­ti­schen Grün­den lei­ser zu tre­ten, hat sich noch immer als Feh­ler erwiesen!”

Im April konn­ten wir mit einem äußerst span­nen­den Vor­trag der Foren­si­ke­rin und Buch­au­torin Adel­heid Kas­t­ner mit dem Titel: „Stand by your man?“ ‑Der Wan­del des geschlechts­spe­zi­fi­schen Rol­len­bilds und sei­ne Fol­gen im Kon­gress­haus über 200 Gäs­te inter­es­sie­ren und sensibilisieren.

Eben­falls zum The­ma pas­send lud uns im August der Kura­tor der Deutsch­vil­la, Fer­di­nand Götz, zur Aus­stel­lung „Zor­ro und der Mythos der Gerech­tig­keit“. Es wur­de auch das The­ma Frau­en­mor­de im Salz­kam­mer­gut bear­bei­tet und das Frau­en­haus Skgt mit Info­ma­te­ri­al bewor­ben. Auch hier bedan­ken wir uns für die Unter­stüt­zung und Sensibilisierungsarbeit.Im Som­mer fan­den in Ober­traun zwei See­kon­zer­te statt, die von der Gemein­de und vom Tou­ris­mus­ver­band Dach­stein Skgt ver­an­stal­tet wur­den. Der Erlös der Spen­den kam dem Frau­en­haus zugute.Auch bei der Isch­ler Floh­markt­ro­as im Okto­ber waren unser Vor­stands­frau­en und Bei­rä­tin­nen aktiv. Wir konn­ten unse­re Schät­ze gewinn­brin­gend weitergeben.

Aktio­nen rund um die 16 Tage gegen Gewalt an Frau­en führ­ten wir gemein­sam mit der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut durch. Eine auf­rüt­teln­de Instal­la­ti­on ist auf dem Stelz­ha­mer­kai in Bad Ischl noch als Mahn­mal an die heu­er bereits 28 getö­te­ten Frau­en in Öster­reich zu sehen. Auch im Frei­en Radio Salz­kam­mer­gut waren wir mit Bei­trä­gen zum The­ma präsent.Mit zwei Weih­nachts­ak­tio­nen von Vor­stands­frau­en und Bei­rä­tin­nen mit „Weih­nachts­bus­serl“, Likö­ren und regio­na­len Köst­lich­kei­ten konn­ten eben­falls Spen­den­ein­nah­men erzielt werden.

Am Ende des Jah­res gab es für unse­ren Ver­ein noch ein kaum fass­ba­res Weihnachtswunder!

Danie­la Bergtha­ler, eine jun­ge, ambi­tio­nier­te Diä­to­lo­gin und Ernäh­rungs­wis­sen­schaf­te­rin aus Wien mit Eben­see­er Wur­zeln, kon­tak­tier­te uns. Sie wol­le erneut ein Cha­ri­ty Event mit einer T‑S­hirt-Akti­on in Wien star­ten und mit ihrer Lie­be zu Piz­za Napo­li ver­bin­den. Sie war bereits im Som­mer über das Frau­en­fo­rum aktiv gewesen.

Somit orga­ni­sier­te sie Ende Novem­ber in ihrem Wie­ner Innen­hof ein Cha­ri­ty Event mit über 150 Gäs­ten. Es wur­den 105 fri­sche ori­gi­nal nea­po­li­ta­ni­sche Piz­zen, Glüh­wein, Kek­se und unzäh­li­ge Geträn­ke zu elek­tro­ni­scher Musik gegen freie Spen­de ver­ge­ben. Ein Betrag von € 2.200,- konn­te erreicht werden.

Zusätz­lich hät­ten 100 eigens gestal­te­te T‑Shirts mit dem Spruch „Piz­za Rolls, Not Gen­der Roles“ ver­kauft wer­den sol­len. Da es Lie­fer­pro­ble­me mit dem Fracht­un­ter­neh­men gab, hat das Unter­neh­men auf Rekla­ma­ti­on und Bit­te der jun­gen Frau für die zu spät gelie­fer­ten Shirts den ent­gan­ge­nen Spen­den­er­lös von € 4.500,- übernommen.

Über die zu spät gelie­fer­ten T‑Shirts konn­ten noch­mals € 500,- gesam­melt wer­den. Frau Bergtha­ler hat so die Sum­me von ins­ge­samt € 7.200,- an das Frau­en­haus Salz­kam­mer­gut über­wie­sen. Wir haben sie über den Dächern von Lis­sa­bon erreicht und bedan­ken uns ganz herz­lich für ihr sagen­haf­tes Engagement!