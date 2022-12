Vorbildlicher Lehrbetrieb-INEO-Auszeichnung für die Herwig Besendorfer GmbH

Groß war die Freu­de bei der in Bad Goi­sern ansäs­si­gen Her­wig Besen­dor­fer GmbH, als sie auch heu­er wie­der mit der INEO Aus­zeich­nung für ihr vor­bild­li­ches Enga­ge­ment in der Lehr­lings­aus­bil­dung von der WKO Ober­ös­ter­reich aus­ge­zeich­net wurde.

WKO Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank über­reich­te die Aus­zeich­nung an den Geschäfts­füh­rer Her­wig Besen­dor­fer stell­ver­tre­tend für das gesam­te Team. „Unser Erfolg sind unse­re moti­vier­ten und bes­tens aus­ge­bil­de­ten Fach­kräf­te“, betont Besen­dor­fer. Her­wig Besen­dor­fer und sein Team bil­den aktu­ell 8 Lehr­lin­ge in den Lehr­be­ru­fen Zim­me­rer und Speng­ler im Inne­ren Salz­kam­mer­gut aus. Sehr erfreu­lich ist auch, dass vie­le der aus­ge­bil­de­ten Fach­kräf­te nach der Lehr­zeit im Betrieb blei­ben. Die Lehr­lings­aus­bil­dung liegt dem Betrieb sehr am Her­zen, dar­um neh­men sie jähr­lich meh­re­re Lehr­lin­ge auf. Lehr­lin­ge wer­den von Beginn an in den lau­fen­den Arbeits­pro­zess ein­ge­bun­den, damit die­se ab dem ers­ten Aus­bil­dungs­tag das Hand­werk erler­nen und den Betrieb ken­nen­ler­nen können.

„Wenn die aus­ge­bil­de­ten Fach­kräf­te im Aus­bil­dungs­be­trieb ver­blei­ben, ist dies das bes­te Zeug­nis für die Qua­li­tät der ange­bo­te­nen Lehr­lings­aus­bil­dung“, hebt WKO Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank den ein­ge­schla­ge­nen Weg der Her­wig Besen­dor­fer GmbH hervor.

Auch in Zukunft wün­schen wir dem Aus­bil­dungs­be­trieb alles Gute und viel Freu­de bei der Aus­bil­dung zukünf­ti­ger Fach­kräf­te für die ober­ös­ter­rei­chi­sche Wirtschaft!