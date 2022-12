Zwieselalm-Aufstieg am 30.12.2022–13. Auflage im 2. Anlauf

Die Pan­de­mie hat dem Sport hart zuge­setzt. Auch in Gosau waren nun zwei Jah­re Pau­se bei der Tou­ren­ver­an­stal­tung Zwie­sel­alm-Auf­stieg ange­sagt.

Umso erfreu­li­cher ist es, dass die Sek­ti­on Aus­dau­er­sport des ASKÖ Raiff­ei­sen Gosau sich nun wie­der ins Geschirr hängt und die Pla­nun­gen für die 13. Aus­ga­be am 30.12.2022 mit Start um 16:30 erfolg­reich abge­schlos­sen hat. Das ist nach einer behörd­lich ange­ord­ne­ten kurz­fris­ti­gen Absa­ge im Jahr 2021 übri­gens dass 2. Mal, dass die 13.Aus­ga­be geplant ist. Dies­mal ist man in Gosau aber guter Din­ge, dass es klappt, wie Sek­ti­ons­lei­ter Karl Posch erzählt:

„Die Vor­zei­chen sind heu­er aus­ge­spro­chen posi­tiv, die 2 Pan­de­mie­jah­re ver­ges­sen wir mal ein­fach.Wir freu­en uns, dass wir so gute Rückmel­dun­gen auf die Aus­schrei­bung bekom­men haben und wer­den uns bemü­hen, für die Sport­ler eine tol­le Stre­cke zu bie­ten. Es ist wich­tig, dass wie­der Nor­mal­zu­stand ein­kehrt ist und dass für den Sport, aber auch für die Gau­di etwas getan wird.“

Vie­le Sach­prei­se im Wert von EUR 2.000,– von Tou­renski­ern über Ruck­sä­cke bis zu Steig­fel­len beloh­nen die Mit­tel­wert-Sie­ger. Wie üblich ist dabei für Über­ra­schun­gen gesorgt, denn man weiß

den Mit­tel­wert erst nach der Auswer­tung, tak­tie­ren bringt also wenig.Das beson­de­re an der Ver­an­stal­tung ist aber, dass im Start­geld bereits der bes­te Grund fürs Mit­ma­chen für alle Teil­neh­mer inklu­diert ist: jeder Finis­her kann sich an „Kas­spat­zen All You Can Eat“ in der Son­nen­alm laben, in der ab ca. 19:00 Uhr auch die Sie­ger­eh­rung stattfindet.