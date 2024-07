Ein 36-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung stürz­te wäh­rend einer Berg­tour an der Dra­chen­wand in Mond­see 200 Meter in die Tie­fe und ver­starb noch an der Unglücksstelle.

Am Diens­tag unter­nahm ein 36-Jäh­ri­ger gemein­sam mit einer Bekann­ten eine anspruchs­vol­le Berg­tour auf die Dra­chen­wand im Gemein­de­ge­biet Mond­see. Die bei­den Berg­stei­ger plan­ten, den Dra­chen­wand-Klet­ter­steig zu bege­hen, der mit einer Schwie­rig­keit von C/D zu den anspruchs­vol­le­ren Rou­ten gehört und über 400 Klet­ter­me­ter auf den 1060 Meter hohen Gip­fel führt.

Unfall während Überholmanöver

Gegen 11 Uhr befan­den sich die bei­den Berg­stei­ger unter­halb des Sek­tor 10. Der 36-Jäh­ri­ge ent­schloss sich, mit sei­nem Klet­ter­steigs­et in einer A/B‑Stelle aus dem Steig aus­zu­hän­gen, um eine Grup­pe von fünf wei­te­ren Berg­stei­gern zu über­ho­len. Wäh­rend des Über­ho­lens ver­lor er plötz­lich das Gleichgewicht.

Versuchte Rettung scheitert

Laut Zeu­gen­aus­sa­gen ver­such­te der Mann noch, sich an einem Stein fest­zu­hal­ten. Doch der Stein lös­te sich und stürz­te gemein­sam mit dem Berg­stei­ger ab. Das Absturz­ge­län­de mün­de­te nach meh­re­ren Metern in die nahe­zu senk­rech­te Fels­wand der Dra­chen­wand, wodurch der Mann etwa 200 Meter in die Tie­fe stürzte.

Rettungskräfte im Einsatz

Kräf­te der Berg­ret­tung und Alpin­po­li­zei stie­gen umge­hend zum Wand­fuß auf. Tra­gi­scher­wei­se ver­starb der 36-Jäh­ri­ge noch an der Unglücks­stel­le. Die Beglei­te­rin und die Augen­zeu­gen des Unfalls wur­den von den Berg­ret­tern über den Hirschsteig ins Tal gebracht.

Quel­le: LPD OÖ