Ein Jugend­li­cher ver­schaff­te sich am Sonn­tag­abend wider­recht­lich Zutritt zu einem Ver­eins­lo­kal in Ott­nang am Haus­ruck- Der Bursch soll Bar­geld gestoh­len und sich dann see­len­ru­hig eine Mahl­zeit zube­rei­tet haben. Als der Obmann ihn über­rasch­te, floh der 15-Jäh­ri­ge, hin­ter­ließ jedoch sei­ne Geldbörse.

Am 20. Okto­ber 2024 gegen 17:00 Uhr öff­ne­te ein 15-jäh­ri­ger Jugend­li­cher aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit einem wider­recht­lich erlang­ten Schlüs­sel die Ein­gangs­tür eines Ver­eins­lo­kals. Im Auf­ent­halts­raum ent­nahm er Bar­geld aus der Hand­kas­se und mach­te es sich gemüt­lich, indem er sich eine Tief­kühl­piz­za auf­wärm­te und Geträn­ke zu sich nahm.

Über­ra­schung durch den Obmann und ers­te Flucht

Wäh­rend der Mahl­zeit wur­de der Jugend­li­che vom Obmann des Ver­eins über­rascht. Da der Obmann die Tür wegen des ste­cken­den Schlüs­sels nicht öff­nen konn­te, muss­te er durch ein Fens­ter in das Ver­eins­lo­kal ein­stei­gen. In der Zwi­schen­zeit ergriff der Beschul­dig­te die Flucht, ließ jedoch sei­ne Geld­bör­se auf dem Ess­tisch zurück.

Rück­kehr für die Geld­bör­se und erneu­ter Einbruch

Laut Poli­zei drang der Jugend­li­che spä­ter erneut in das Lokal ein, durch­such­te alles und nahm sei­ne zuvor hin­ter­las­se­ne Geld­bör­se, die der Obmann in der Küche ver­steckt hat­te, wie­der an sich. Auch die­ses Mal ver­ließ der 15-Jäh­ri­ge das Ver­eins­lo­kal durch das Fens­ter. Die Poli­zei ermit­telt, eine Anzei­ge an die Staats­an­walt­schaft folgt.

Quel­le: LPD OÖ