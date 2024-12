Die wirt­schaft­li­che Lage in Öster­reich stellt vie­le Gemein­den vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Laut Städ­te­bund wer­den 2024 etwa 50 % der Gemein­den ein Defi­zit zwi­schen Ein­nah­men und Aus­ga­ben ver­zeich­nen. Ursa­chen sind unter ande­rem Unter­neh­mens­in­sol­ven­zen, gerin­ge­re Steu­er­ein­nah­men und stei­gen­de Fix­kos­ten. Auch Gmun­den sah sich gezwun­gen, das Bud­get 2025 unter schwie­ri­gen Bedin­gun­gen zu erstellen.

„Wie für sehr vie­le ande­re Gemein­den in ganz Öster­reich war die Bud­get­er­stel­lung auch für uns in Gmun­den in die­sem Jahr eine enor­me Her­aus­for­de­rung“, erklärt Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf (ÖVP). „Erheb­li­che Belas­tun­gen im Bereich der Fix­aus­ga­ben sowie deut­lich ver­rin­ger­te Ein­nah­men sorg­ten für äußerst schwie­ri­ge Rahmenbedingungen.“

Eck­punk­te des Budgets

Mit einem Gesamt­vo­lu­men von rund 58 Mil­lio­nen Euro wur­de das Bud­get 2025 in der letz­ten Gemein­de­rats­sit­zung vor Weih­nach­ten ver­ab­schie­det. Die Zustim­mung kam von der ÖVP, den Grü­nen sowie den Neos Poli­ti­ke­rin­nen Lin­da Wind­bich­ler und Julia Bam­mer. Trotz erheb­li­cher Ein­spa­run­gen konn­te ein aus­ge­gli­che­ner Vor­anschlag prä­sen­tiert wer­den. Um die Finanz­la­ge zu sta­bi­li­sie­ren, wur­den Gebüh­ren für Müll, Was­ser und Kanal um 5 % erhöht.

„Das Bud­get ist geprägt von einer mode­ra­ten, aber durch­aus zukunfts­ori­en­tier­ten Inves­ti­ti­ons­po­li­tik mit Augen­maß“, betont Bür­ger­meis­ter Krapf.

Geplan­te Investitionen

Trotz knap­per Mit­tel bleibt Gmun­den inves­ti­ti­ons­freu­dig. Rund 9 Mil­lio­nen Euro sol­len in wesent­li­che Pro­jek­te fließen:

Kin­der­be­treu­ung : Rest­ar­bei­ten am Über­gangs­kin­der­gar­ten Mil­ler von Aich­holz­stra­ße (200.000 Euro) und der Umbau des Pen­sio­nats Ort (400.000 Euro) bil­den zen­tra­le Maß­nah­men. Die Gesamt­kos­ten die­ser Pro­jek­te belau­fen sich auf etwa 3,1 Mil­lio­nen Euro.

: Rest­ar­bei­ten am Über­gangs­kin­der­gar­ten Mil­ler von Aich­holz­stra­ße (200.000 Euro) und der Umbau des Pen­sio­nats Ort (400.000 Euro) bil­den zen­tra­le Maß­nah­men. Die Gesamt­kos­ten die­ser Pro­jek­te belau­fen sich auf etwa 3,1 Mil­lio­nen Euro. Kul­tur und Bil­dung : 2,2 Mil­lio­nen Euro wer­den für die Sanie­rung des Stadt­thea­ters bereit­ge­stellt. Zudem wird die Anschaf­fung neu­er Film­pro­jek­to­ren mit 50.000 Euro unterstützt.

: 2,2 Mil­lio­nen Euro wer­den für die Sanie­rung des Stadt­thea­ters bereit­ge­stellt. Zudem wird die Anschaf­fung neu­er Film­pro­jek­to­ren mit 50.000 Euro unterstützt. Infra­struk­tur : Neben Stra­ßen­sa­nie­run­gen (1,48 Mil­lio­nen Euro) und der Sanie­rung der Trink­was­ser­ver­sor­gung sowie Kanal­in­fra­struk­tur (720.000 Euro) wird die Innen­stadt mit 150.000 Euro jähr­lich attrak­ti­ver gestaltet.

: Neben Stra­ßen­sa­nie­run­gen (1,48 Mil­lio­nen Euro) und der Sanie­rung der Trink­was­ser­ver­sor­gung sowie Kanal­in­fra­struk­tur (720.000 Euro) wird die Innen­stadt mit 150.000 Euro jähr­lich attrak­ti­ver gestaltet. Sport und Frei­zeit: 300.000 Euro sind für die Sanie­rung der Sport­hal­le ein­ge­plant, wäh­rend 800.000 Euro in einen Kunst­ra­sen­platz mit Flut­licht­an­la­ge flie­ßen. Eine neue Pump­track-Anla­ge wird mit 131.000 Euro rea­li­siert, wovon die Hälf­te geför­dert wird.

Finan­zi­el­le Lage

Bis Ende 2025 wird der Schul­den­stand der Stadt auf 18,1 Mil­lio­nen Euro sin­ken, trotz einer Dar­le­hens­auf­nah­me von 1,5 Mil­lio­nen Euro. Rück­la­gen von etwa 3 Mil­lio­nen Euro blei­ben bestehen. Aller­dings stellt das Feu­er­wehr­de­pot mit geschätz­ten Kos­ten von 4 Mil­lio­nen Euro eine finan­zi­el­le Her­aus­for­de­rung dar, die Ver­hand­lun­gen mit dem Land Ober­ös­ter­reich erfordert.

Stimmen aus dem Gemeinderat

Die Bud­get­ent­schei­dung spal­te­te die Mei­nun­gen der poli­ti­schen Fraktionen:

Ulri­ke Feicht­in­ger, Grüne

„Die Grü­nen haben sich inten­siv ein­ge­bracht und tra­gen den Vor­anschlag 2025 mit: Zukunfts­wei­sen­de Pro­jek­te sind bud­ge­tiert, ers­te Ein­spa­run­gen grei­fen. Wir haben die Tarif­er­hö­hung der Stadt­bü­che­rei ver­hin­dert. Doch es wird wei­te­re poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen brau­chen, um das Bud­get nach­hal­tig zu gestalten.“

Dina Fritz, FPÖ

„Wir stimm­ten heu­er erst­mals gegen das Bud­get, da es kei­nen nach­hal­ti­gen Spar­wil­len zeigt. Pro­jek­te wie die Stadt­thea­ter­küh­lung und eine Holz­stie­ge zum See set­zen fal­sche Prio­ri­tä­ten. Drin­gen­de Maß­nah­men wie der bar­rie­re­freie Rat­haus­um­bau wer­den hin­ge­gen vernachlässigt.“

Domi­nik Ges­sert, SPÖ

„Zwei spä­te Tref­fen reich­ten nicht aus, um alle Frak­tio­nen ein­zu­bin­den. Wir for­dern umfas­sen­de Klau­su­ren für ein gerech­tes Bud­get. Spar­maß­nah­men belas­ten die Bevöl­ke­rung, wäh­rend frag­wür­di­ge Pro­jek­te wei­ter­fi­nan­ziert wer­den. Das ist kei­ne nach­hal­ti­ge Politik.“

Lin­da Wind­bich­ler, Neos

„Das Bud­get ver­langt Spar­sam­keit, doch Kern­auf­ga­ben wie Kin­der­be­treu­ung wur­den gesi­chert. Auch der Umbau des Rat­hau­ses wur­de teil­wei­se berück­sich­tigt, was Men­schen mit Behin­de­run­gen zugu­te­kommt. Wich­tig bleibt, die Mari­en­brü­cke finan­zier­bar zu halten.“

Phil­ipp Wiatsch­ka, Wia Gmunden

„Das Bud­get ist hand­werk­lich gut, doch es fehlt an Visi­on. Gmun­den hat kein Einnahmen‑, son­dern ein Aus­ga­ben­pro­blem durch inef­fi­zi­en­te Struk­tu­ren und unnö­ti­ge Pro­jek­te. Drin­gen­de Inves­ti­tio­nen, wie in die Feu­er­wehr und das Rat­haus, wer­den erneut verschoben.“

Fazit

Das Bud­get 2025 mar­kiert einen Balan­ce­akt zwi­schen Ein­spa­run­gen und geziel­ten Inves­ti­tio­nen. Mit Fokus auf Kin­der­be­treu­ung, Infra­struk­tur und Kul­tur zeigt Gmun­den den Wil­len, trotz finan­zi­el­ler Her­aus­for­de­run­gen zukunfts­ori­en­tiert zu pla­nen, heißt es sei­tens der Verantwortlichen.

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf betont: „Die ver­nünf­ti­ge Balan­ce zwi­schen Ein­spa­run­gen und Inves­ti­tio­nen wird in den nächs­ten Jah­ren essen­zi­ell sein. Wir sind bereit, uns die­ser Auf­ga­be zu stellen.“

Die unter­schied­li­chen Per­spek­ti­ven der Frak­tio­nen zei­gen, dass die Prio­ri­tä­ten des Bud­gets kon­tro­vers dis­ku­tiert wer­den. Ein nach­hal­ti­ger und lang­fris­tig trag­fä­hi­ger Kurs bleibt eine zen­tra­le Auf­ga­be für die kom­men­den Jahre.