In Vöck­la­bruck wur­de am Mon­tag­vor­mit­tag der abgän­gi­ge 85-Jäh­ri­ge wäh­rend einer Jagd in einem Wald­stück tot auf­ge­fun­den. Der Mann dürf­te in unweg­sa­mem Gelän­de zu Sturz gekom­men und erfro­ren sein.

“Am 30. Dezem­ber 2024 gegen 10:00 Uhr wur­de nun wäh­rend einer Treib­jagd im Pfar­rer­wald in Vöck­la­bruck in einem unweg­sa­men und abschüs­si­gen Gelän­de die Lei­che des abgän­gi­gen 85-Jäh­ri­gen aufgefunden.

Der Mann dürf­te im Pfar­rer­wald von einem Geh­weg abge­kom­men sein, sich ver­irrt und nicht mehr zurück- bzw. raus­ge­fun­den haben. In wei­te­rer Fol­ge dürf­te er bei stei­lem, unweg­sa­mem Gelän­de ver­un­fallt, zu Sturz gekom­men und schließ­lich erfro­ren sein. Es konn­ten kei­ner­lei Hin­wei­se auf Fremd­ver­schul­den fest­ge­stellt wer­den”, berich­tet die Polizei.