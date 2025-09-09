GMUNDEN. Am 25. September 2025 war es so weit: 9 Absolventinnen der Ausbildung zur Pflegefachassistenz (PFA) erhielten feierlich ihr Diplom an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Salzkammergut Klinikum Gmunden.
Mit Stolz blicken die kürzlich diplomierten Pflegefachassistentinnen auf ihre Ausbildungszeit zurück und auf ihre Erfolge: 5 Absolventinnen schlossen mit „gutem Erfolg“ ab. Die Diplomverleihung fand in feierlichem Rahmen und unter Anwesenheit von KollegInnen, Lehrpersonal, Familien sowie VertreterInnen der kollegialen Führung und Geschäftsleitung statt.
Verstärkung für die Pflege im Salzkammergut
Ein Teil der Absolventinnen – 6 an der Zahl – wird künftig das Pflegeteam am Salzkammergut Klinikum in Gmunden und Vöcklabruck verstärken. Die übrigen Absolventinnen starten entweder ihr Bachelorstudium in Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Gesundheitsberufe OÖ oder beginnen ihre berufliche Laufbahn in anderen Krankenhäusern, Pflegeheimen und im extramuralen Bereich, also Einrichtungen im medizinischen und pflegerischen Bereich außerhalb des klassischen Klinikbetriebs.
Jetzt für Ausbildung online bewerben
Wer sich für eine Ausbildung zur Pflegefachassistenz interessiert, hat jetzt die Gelegenheit: Die Bewerbungsphase für die Teilzeitausbildung in Gmunden und Vöcklabruck läuft bereits. Ausbildungsstart ist im März 2026. Alle Informationen zu Voraussetzungen und Bewerbungsfrist sowie die Möglichkeit zur Onlinebewerbung finden Sie unter www.ooeg.at/pflegeausbildung
