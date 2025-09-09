GMUN­DEN. Am 25. Sep­tem­ber 2025 war es so weit: 9 Absol­ven­tin­nen der Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­as­sis­tenz (PFA) erhiel­ten fei­er­lich ihr Diplom an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmunden.

Mit Stolz bli­cken die kürz­lich diplo­mier­ten Pfle­ge­fach­as­sis­ten­tin­nen auf ihre Aus­bil­dungs­zeit zurück und auf ihre Erfol­ge: 5 Absol­ven­tin­nen schlos­sen mit „gutem Erfolg“ ab. Die Diplom­ver­lei­hung fand in fei­er­li­chem Rah­men und unter Anwe­sen­heit von Kol­le­gIn­nen, Lehr­per­so­nal, Fami­li­en sowie Ver­tre­te­rIn­nen der kol­le­gia­len Füh­rung und Geschäfts­lei­tung statt.

Verstärkung für die Pflege im Salzkammergut

Ein Teil der Absol­ven­tin­nen – 6 an der Zahl – wird künf­tig das Pfle­ge­team am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum in Gmun­den und Vöck­la­bruck ver­stär­ken. Die übri­gen Absol­ven­tin­nen star­ten ent­we­der ihr Bache­lor­stu­di­um in Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge an der FH Gesund­heits­be­ru­fe OÖ oder begin­nen ihre beruf­li­che Lauf­bahn in ande­ren Kran­ken­häu­sern, Pfle­ge­hei­men und im extra­mu­ra­len Bereich, also Ein­rich­tun­gen im medi­zi­ni­schen und pfle­ge­ri­schen Bereich außer­halb des klas­si­schen Klinikbetriebs.

Jetzt für Ausbildung online bewerben

Wer sich für eine Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­as­sis­tenz inter­es­siert, hat jetzt die Gele­gen­heit: Die Bewer­bungs­pha­se für die Teil­zeit­aus­bil­dung in Gmun­den und Vöck­la­bruck läuft bereits. Aus­bil­dungs­start ist im März 2026. Alle Infor­ma­tio­nen zu Vor­aus­set­zun­gen und Bewer­bungs­frist sowie die Mög­lich­keit zur Online­be­wer­bung fin­den Sie unter www.ooeg.at/pflegeausbildung