Ab Montag 29.06.2026, wird der Belag der B144 Gmundner Straße im Bereich Danzermühl saniert.

Betroffen ist der Bereich KM 15,800 bis KM 16,965 (Einfahrt Lidl bis Danzermühl-Kreuzung). Es gilt eine Einbahnregelung: Der gesamte Verkehr der Fahrtrichtung Gmunden wird bei der Kreuzung B144/ Ohlsdorfer Straße abgeleitet und verläuft über die L1303 Ohlsdorfer Straße bei Kleinreith zurück auf die B144. Der Verkehr in Fahrtrichtung Traunfall verbleibt auf der B144 Gmundener Straße.

TOTALSPERRE von 3. bis 5. Juli

Für den Deckschichteinbau ist eine Totalsperre von Freitag 03.07.2026, 21:00 Uhr bis Sonntag 05.07.2026, 5:00 Uhr (Ersatztermin: 10.07.2026 bis 12.07.2026) notwendig. Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche. Bei Schlechtwetter erfolgt die Fertigstellung in der KW 28.