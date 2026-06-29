Am Montagmittag standen Feuerwehr, Wasserrettung und Polizei bei einer Personenrettung am Traunsee in Traunkirchen im Einsatz. Nach dem Kentern eines Segelbootes konnte eine Person unverletzt gerettet werden.

Segelboot auf Traunsee gekentert

Aus bislang unbekannter Ursache kenterte ein Segelboot auf dem Traunsee. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich eine Person am Boot und war ersten Informationen zufolge wohlauf. Die Einsatzkräfte retteten die Person aus dem Wasser beziehungsweise vom Boot und brachten sie in Sicherheit.

Boot geborgen

Im Anschluss wurde das gekenterte Segelboot geborgen. Der Einsatz von Feuerwehr, Wasserrettung und Polizei konnte nach rund 45 Minuten beendet werden.