In den vergangenen drei Tagen wurden Gmundens Bergretter vier Mal zu Einsätzen alarmiert.
Die Serie begann am Sonntag kurz vor Mittag. Ein 53-jähriger Mann kehrte beim Aufstieg auf den Traunstein über den Zierlersteig um und verstieg sich schließlich beim Abstieg im unteren Drittel oberhalb der Kaltenbachwildnis. Wir stiegen mit einer Mannschaft zu ihm auf und brachten ihn unverletzt ins Tal.
Am Montag wurden wir zwei Mal alarmiert. Am Vormittag wurden wir gemeinsam mit 7 Feuerwehren zu einer Personenrettung in einen Betrieb nach Pinsdorf gerufen. Ein Mann war dort einige Meter in eine Grube gefallen. Er konnte zum Glück rasch von der Feuerwehr befreit werden, sodass wir noch während der Anfahrt den Einsatz abbrechen konnten.
Am späten Nachmittag dann der zweite Einsatz. Eine 57-jährige Frau hatte am Grünberg akute gesundheitliche Beschwerden, welche auf einen Herzinfarkt hindeuteten. Die Frau konnte von der Crew des Notarzthubschrubers NAH Martin 3 erstversorgt werden und wurde dann ins Krankenhaus Gmunden gebracht.
Am Dienstag kam es wiederum am Grünberg, auf der ehemaligen Skipisten, zu einem landwirtschaftlichen Unfall, wobei ein Traktor bei Mäharbeiten ins Rutschen kam und der Lenker sich durch einen Sprung aus dem Fahrzeug rettete. Dabei verletzte er sich schwer am Bein. Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber „Martin 3“ per Tau gerettet und zum Zwischenlandeplatz geflogen. Nach der weiteren Versorgung wurde er ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht, berichtet die Bergrettung Gmunden.
