In den ver­gan­ge­nen drei Tagen wur­den Gmun­dens Berg­ret­ter vier Mal zu Ein­sät­zen alarmiert.

Die Serie begann am Sonn­tag kurz vor Mit­tag. Ein 53-jäh­ri­ger Mann kehr­te beim Auf­stieg auf den Traun­stein über den Zier­ler­steig um und ver­stieg sich schließ­lich beim Abstieg im unte­ren Drit­tel ober­halb der Kal­ten­bach­wild­nis. Wir stie­gen mit einer Mann­schaft zu ihm auf und brach­ten ihn unver­letzt ins Tal.

Am Mon­tag wur­den wir zwei Mal alar­miert. Am Vor­mit­tag wur­den wir gemein­sam mit 7 Feu­er­weh­ren zu einer Per­so­nen­ret­tung in einen Betrieb nach Pins­dorf geru­fen. Ein Mann war dort eini­ge Meter in eine Gru­be gefal­len. Er konn­te zum Glück rasch von der Feu­er­wehr befreit wer­den, sodass wir noch wäh­rend der Anfahrt den Ein­satz abbre­chen konnten.

Am spä­ten Nach­mit­tag dann der zwei­te Ein­satz. Eine 57-jäh­ri­ge Frau hat­te am Grün­berg aku­te gesund­heit­li­che Beschwer­den, wel­che auf einen Herz­in­farkt hin­deu­te­ten. Die Frau konn­te von der Crew des Not­arzt­hub­schru­bers NAH Mar­tin 3 erst­ver­sorgt wer­den und wur­de dann ins Kran­ken­haus Gmun­den gebracht.

Am Diens­tag kam es wie­der­um am Grün­berg, auf der ehe­ma­li­gen Ski­pis­ten, zu einem land­wirt­schaft­li­chen Unfall, wobei ein Trak­tor bei Mäh­ar­bei­ten ins Rut­schen kam und der Len­ker sich durch einen Sprung aus dem Fahr­zeug ret­te­te. Dabei ver­letz­te er sich schwer am Bein. Der Mann wur­de vom Not­arzt­hub­schrau­ber „Mar­tin 3“ per Tau geret­tet und zum Zwi­schen­lan­de­platz geflo­gen. Nach der wei­te­ren Ver­sor­gung wur­de er ins Kran­ken­haus Vöck­la­bruck gebracht, berich­tet die Berg­ret­tung Gmunden.