Am 20.9.2025 war es wie­der soweit. Da fand die 6. ARBÖ OLD­TI­MER TAGES­AUS­FAHRT statt. Zuge­las­sen waren alle Autos und Motor­rä­der ab Bau­jahr 1990 und älter. Treff­punkt war um 9:00 Uhr beim ARBÖ Stütz­punkt Gmunden/Pinsdorf, Neu­ho­fen­stra­ße 35. Dort fand auch die Bekannt­ga­be der Fahrt­stre­cke und Fah­rer­be­spre­chung durch Ver­an­stal­tungs­lei­ter Franz Thal­lin­ger statt. Vor­weg kann gesagt wer­den, dass die Aus­fahrt ein vol­ler Erfolg in jeder Hin­sicht war. Nicht weni­ger als 49 Teil­neh­mer lie­ßen es sich nicht neh­men und genos­sen jeden Kilo­me­ter der Stre­cke und dies bei strah­len­dem Wetter.

Am Ende der OLD­TI­MER TAGES­AUS­FAHRT tra­fen sich alle Teil­neh­mer im Eventstadl und Gast­gar­ten der Hoi­din­ger Most­schen­ke in Gschwandt/Laakirchen nähe Flug­platz Gschwandt, wo die Teil­neh­mer den Tag noch­mals Revue pas­sie­ren lie­ßen. Natür­lich konn­ten dort auch die tol­len Fahr­zeu­ge bewun­dert wer­den. Ver­an­stal­ter Franz und Ger­hard Thal­lin­ger mit sei­nem Team waren begeis­tert und bas­teln bereits an der 7. ARBÖ OLTI­MER AUS­FAHRT 2026!