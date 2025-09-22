Am 20.9.2025 war es wieder soweit. Da fand die 6. ARBÖ OLDTIMER TAGESAUSFAHRT statt. Zugelassen waren alle Autos und Motorräder ab Baujahr 1990 und älter. Treffpunkt war um 9:00 Uhr beim ARBÖ Stützpunkt Gmunden/Pinsdorf, Neuhofenstraße 35. Dort fand auch die Bekanntgabe der Fahrtstrecke und Fahrerbesprechung durch Veranstaltungsleiter Franz Thallinger statt. Vorweg kann gesagt werden, dass die Ausfahrt ein voller Erfolg in jeder Hinsicht war. Nicht weniger als 49 Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen und genossen jeden Kilometer der Strecke und dies bei strahlendem Wetter.
Am Ende der OLDTIMER TAGESAUSFAHRT trafen sich alle Teilnehmer im Eventstadl und Gastgarten der Hoidinger Mostschenke in Gschwandt/Laakirchen nähe Flugplatz Gschwandt, wo die Teilnehmer den Tag nochmals Revue passieren ließen. Natürlich konnten dort auch die tollen Fahrzeuge bewundert werden. Veranstalter Franz und Gerhard Thallinger mit seinem Team waren begeistert und basteln bereits an der 7. ARBÖ OLTIMER AUSFAHRT 2026!
Schreibe einen Kommentar