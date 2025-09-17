Mag.ª Doris Cutu­ri-Stern (53) wur­de für die Funk­ti­ons­pe­ri­ode 2025–2030 neu­er­lich zur Kura­to­rin des WIFI der Wirt­schafts­kam­mer Ober­ös­ter­reich gewählt. Cutu­ri-Stern besuch­te das Neu­sprach­li­che Gym­na­si­um in Gmun­den und stu­dier­te anschlie­ßend Rechts­wis­sen­schaf­ten an der Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät in Linz. Im Jahr 2000 stieg sie als Betriebs­ju­ris­tin ins Fami­li­en­un­ter­neh­men Stern & Haf­ferl ein und absol­vier­te neben­be­ruf­lich einen Lehr­gang für BWL und Tou­ris­mus am WIFI OÖ. Heu­te ist sie Gesell­schaf­te­rin der Stern Hol­ding GmbH sowie Geschäfts­füh­re­rin der Stern Schiff­fahrt GmbH, die die Schiff­fahrt am Atter­see und Alt­aus­seer See betreibt.

Seit Sep­tem­ber 2023 ist Cutu­ri-Stern Kura­to­rin des WIFI OÖ. Auch in der nächs­ten Funk­ti­ons­pe­ri­ode will die Gmund­ne­rin unter dem Mot­to „Von der Pra­xis für die Pra­xis.“ die Bedürf­nis­se der Wirt­schaft inten­siv in das WIFI-Kurs­pro­gramm ein­brin­gen und die Stel­lung des WIFI OÖ als Num­mer 1 in der Erwach­se­nen­bil­dung im Bun­des­land wei­ter fes­ti­gen. Unter­stützt wird Cutu­ri-Stern vom neu­en WIFI-Kura­to­ri­um, das vom erwei­ter­ten Prä­si­di­um der WKO Ober­ös­ter­reich bestellt wurde.

Mit­glie­der des WIFI-Kuratoriums

Wirt­schafts­bund OÖ

Cutu­ri-Stern Doris, WIFI-Kuratorin

Bein­ko­fer-Edlin­ger Pia, Vor­sit­zen­de von Frau in der Wirt­schaft Linz-Stadt

Dei­ser Jose­fi­ne, Obmann-Stv. der Spar­te Trans­port und Verkehr

Hoch­hau­ser Patrick, Obmann-Stv. der Spar­te Spar­te Tou­ris­mus und Freizeitwirtschaft

Küh­trei­ber-Leit­ner Kath­rin, Obfrau-Stv. der Spar­te Bank und Versicherung

Lenz Chris­ti­na, Obmann-Stv. der Spar­te Handel

Roy­da Gerold, Obmann der Spar­te Tou­ris­mus und Freizeitwirtschaft

Schu­ma­cher Chris­toph, Obmann der Spar­te Infor­ma­ti­on und Consulting

Sonn­tag Mar­tin, Obmann der Spar­te Handel

Spitz­bart Ger­hard, Obmann-Stv. der Spar­te Gewer­be und Handwerk

Zau­ner Chris­toph, Obmann-Stv. der Spar­te Handel

Frei­heit­li­che Wirtschaft

May­er Herwig

Wim­mer Detlef

Lis­te der oö. Industrie

Burg­hol­zer-Kai­ser Val­borg, Obmann-Stv. der Spar­te Industrie

Sozi­al­de­mo­kra­ti­scher Wirt­schafts­ver­band OÖ

Wie­ner Thomas