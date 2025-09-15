Set­zen Sie ein Zei­chen gegen Licht­ver­schmut­zung und zugleich für einen zukünf­tig ver­ant­wor­tungs­vol­le­ren Umgang mit Kunstlicht.

Durch mehr und mehr Kunst­licht-Nut­zung wer­den die Nächs­te immer hel­ler. Die­se soge­nann­te Licht­ver­schmut­zung tötet pro Jahr Hun­der­te Mil­li­ar­den Insek­ten (Bestäu­ber), irri­tiert Vögel und vie­le ande­re Lebe­we­sen (auch Pflan­zen), macht den Schlaf weni­ger erhol­sam, för­dert Krank­hei­ten und lässt den Ster­nen­him­mel verschwinden.

Ver­rückt: Ein Drit­tel aller Licht­quel­len leuch­tet nachts für nichts und niemanden.

Machen Sie mit. Schal­ten Sie das Licht aus.

Betrie­be, Ver­ei­ne und Ein­zel­per­so­nen sind ein­ge­la­den, bei der Akti­on „Earth Night“ mit­zu­ma­chen und die Leucht­kör­per abzu­schal­ten, damit unser Pla­net wenigs­tens ein­mal im Jahr eine natür­lich dunk­le Nacht erle­ben kann, aber auch damit ein ver­ant­wor­tungs­vol­ler Umgang mit Kunst­licht für die Zukunft erreicht wird.

Die Stadt Gmun­den wird an die­sem Tag die Anstrah­lun­gen von Rat­haus, See­schloss Ort, Kal­va­ri­en­berg­kir­che und evan­ge­li­scher Kir­che abschalten.

Mög­lich­kei­ten zur Teilnahme:

Außen­licht aus

Jalou­sien schließen

Wann?

19. Sep­tem­ber 2025

Ab Ein­bruch der Dun­kel­heit (spät. ab 22 Uhr, Ortszeit)

Die Akti­on ist eine Initia­ti­ve von „Paten der Nacht“