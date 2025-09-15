Setzen Sie ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung und zugleich für einen zukünftig verantwortungsvolleren Umgang mit Kunstlicht.
Durch mehr und mehr Kunstlicht-Nutzung werden die Nächste immer heller. Diese sogenannte Lichtverschmutzung tötet pro Jahr Hunderte Milliarden Insekten (Bestäuber), irritiert Vögel und viele andere Lebewesen (auch Pflanzen), macht den Schlaf weniger erholsam, fördert Krankheiten und lässt den Sternenhimmel verschwinden.
Verrückt: Ein Drittel aller Lichtquellen leuchtet nachts für nichts und niemanden.
Machen Sie mit. Schalten Sie das Licht aus.
Betriebe, Vereine und Einzelpersonen sind eingeladen, bei der Aktion „Earth Night“ mitzumachen und die Leuchtkörper abzuschalten, damit unser Planet wenigstens einmal im Jahr eine natürlich dunkle Nacht erleben kann, aber auch damit ein verantwortungsvoller Umgang mit Kunstlicht für die Zukunft erreicht wird.
Die Stadt Gmunden wird an diesem Tag die Anstrahlungen von Rathaus, Seeschloss Ort, Kalvarienbergkirche und evangelischer Kirche abschalten.
Möglichkeiten zur Teilnahme:
Außenlicht aus
Jalousien schließen
Wann?
19. September 2025
Ab Einbruch der Dunkelheit (spät. ab 22 Uhr, Ortszeit)
Die Aktion ist eine Initiative von „Paten der Nacht“
